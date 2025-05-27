Застрял в жиме? Это взорвёт прогресс — всего за 3 тренировки в неделю

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Жим штанги лежа — не просто классика "дня груди", а один из главных показателей силы. Если вы хотите пробить застой, поднять новый вес и сделать это безопасно, вот пошаговый план, как выйти на новый уровень.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

Тренируйтесь чаще (но умно)

Один день жима в неделю — слишком мало, если вы хотите прогресс. Минимум три специализированные сессии в неделю помогут выстроить силу быстрее:

Понедельник — день силы: 3-5 подходов по 1-5 повторений на максимум.

3-5 подходов по 1-5 повторений на максимум. Среда — день вспомогательных упражнений: жим на наклонной, жим с груди — 2 подхода по 5-8 повторений.

жим на наклонной, жим с груди — 2 подхода по 5-8 повторений. Пятница — динамика: 8-10 подходов по 1-3 повторения с весом 55-65% от максимума, с максимальной скоростью.

Такой сплит развивает и силу, и контроль над движением — ключевые вещи в жиме.

Работайте с ногами — да, с ногами

Многие думают, что жим — это только грудь и руки. Но мощная опора — это половина успеха. Правильная работа ног даёт устойчивость и позволяет передавать силу вверх.

Поставьте стопы плотно на пол.

Снимайте штангу с упором ног, а не валясь в спину.

Представьте, будто отталкиваетесь ногами от пола, удерживая корпус напряжённым.

Так вы будете жать стабильнее, безопаснее и сильнее.

Преодолейте мертвую точку

Если штанга стабильно замирает на одной и той же высоте — это знак: определённая группа мышц не справляется.

Застревание ближе к груди: работайте над широчайшими и задней дельтой.

работайте над широчайшими и задней дельтой. Замирание ближе к лок-ауту: укрепляйте трицепс.

Отличный вариант — жим с цепями, который усложняет подъём по мере его завершения и отлично "добивает" верхнюю амплитуду.

Развивайте не только грудь — поддерживающие мышцы важны не меньше.

Замедляйтесь — ради силы

Эксцентрическая (негативная) фаза — когда вы опускаете штангу — ключ к приросту силы. Мышцы могут контролировать больший вес, чем поднимать.

Выберите вес чуть выше максимального.

Опускайте штангу медленно, за 10 секунд, с помощью партнёров.

Делайте 6-8 повторений каждые 1-2 недели.

Это отличный способ "перепрошить" тело на тяжёлую работу и пробить силовое плато.

Главное — не только жать, но и думать

Прогресс в жиме лежа — это не только про грудные мышцы. Это про технику, стабильность, вспомогательные группы и системный подход. Не забывайте: каждый элемент важен. Тренируйтесь грамотно — и новый личный рекорд не заставит себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

