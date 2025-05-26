Свинские приседания: звучит смешно, но только до первого подхода

Финский тяжелоатлет Милко Токола придумал одно из самых безумных испытаний для ног, которое уже обросло легендами — "Свинские приседания". Это не просто тренировка, а настоящее шоу силы, выносливости и, возможно, психической устойчивости.
С первого взгляда всё кажется просто: всего одно упражнение — классические приседания со штангой. Но хитрость в формате. Начинаешь с 20 повторов с пустым грифом (20 кг), затем добавляешь по 10 кг (по 5 с каждой стороны), уменьшаешь повторение на одно и продолжаешь до финального одиночного повтора.
Если дойдёшь до конца, ты сделаешь 210 приседаний, а финишируешь с весом 210 кг. Красиво звучит? Только не для твоих квадрицепсов.
Если ты не олимпийский штангист, попробуй упрощённую версию — прибавляй по 5 кг в раунде и закончишь на 120 кг. Итог: те же 210 повторов, но более выполнимая нагрузка.
Ещё вариант: делай столько раундов, сколько потянешь с правильной техникой, и фиксируй свой "максимум". В следующий раз попробуй улучшить его — прогресс будет не только в весе, но и в выносливости.
Свинские приседания — это не просто челлендж, а проверка на прочность. Хочешь прочувствовать, что значит "присесть со стилем"? Попробуй эту тренировку и не забудь записать завещание.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.