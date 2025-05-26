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Свинские приседания: звучит смешно, но только до первого подхода

2:28
Спорт

Финский тяжелоатлет Милко Токола придумал одно из самых безумных испытаний для ног, которое уже обросло легендами — "Свинские приседания". Это не просто тренировка, а настоящее шоу силы, выносливости и, возможно, психической устойчивости.

Мужчина приседает со штангой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина приседает со штангой

Почему у них такие названия

"Свинские приседания" — звучит странно, а выполняется ещё страннее. Это название появилось не случайно: оно отражает суть упражнения — тяжелое, упрямое, выматывающее до хрюка. Милко Токола, известный своей иронией, назвал тренировку именно так, чтобы подчеркнуть её брутальность и абсурдную простоту: ты просто приседаешь… пока не начнёшь стонать, как свинья. В этом названии — всё: и боль, и сила, и специфический юмор тяжелоатлетов.

В чём суть

С первого взгляда всё кажется просто: всего одно упражнение — классические приседания со штангой. Но хитрость в формате. Начинаешь с 20 повторов с пустым грифом (20 кг), затем добавляешь по 10 кг (по 5 с каждой стороны), уменьшаешь повторение на одно и продолжаешь до финального одиночного повтора.
Если дойдёшь до конца, ты сделаешь 210 приседаний, а финишируешь с весом 210 кг. Красиво звучит? Только не для твоих квадрицепсов.

Реалистичный вариант

Если ты не олимпийский штангист, попробуй упрощённую версию — прибавляй по 5 кг в раунде и закончишь на 120 кг. Итог: те же 210 повторов, но более выполнимая нагрузка.

Ещё вариант: делай столько раундов, сколько потянешь с правильной техникой, и фиксируй свой "максимум". В следующий раз попробуй улучшить его — прогресс будет не только в весе, но и в выносливости.

Что важно помнить

  • Следи за техникой: корпус напряжён, спина прямая, присед — до уровня ниже колен.
  • Между подходами отдыхай ровно столько, чтобы прибавить вес и не потерять форму.
  • После тренировки, скорее всего, не захочется даже думать о лестнице.

Свинские приседания — это не просто челлендж, а проверка на прочность. Хочешь прочувствовать, что значит "присесть со стилем"? Попробуй эту тренировку и не забудь записать завещание.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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