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Тестостером — что влияет на рост мужской силы, разбираем мифы и советы

2:05
Спорт

Каждый второй мужчина хотя бы раз задумывался: как бы повысить тестостерон? Гормон, отвечающий за мышцы, либидо, энергию и даже настроение, — объект множества мифов. Правда ли, что спортивные добавки и экзотические травы творят чудеса.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

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Добавки и препараты

Миф: специальные капсулы моментально увеличат уровень тестостерона.
Реальность: большинство из них не имеют доказанной эффективности. Хуже того — могут содержать гормоны или запрещённые вещества с серьёзными побочными эффектами.

Натуральные средства

Миф: травы и витамины всегда безопасны и работают.
Реальность: эффект таких средств крайне слабый. Трибулус, например, хоть и популярен, но в лучшем случае даст едва заметное повышение уровня гормона.

Диета и образ жизни — неважны

Миф: питание и режим никак не влияют на тестостерон.
Реальность: наоборот! Белки, здоровые жиры и минимум сахара реально поддерживают гормональный баланс. А вот переработанные продукты и сидячий образ жизни — враги тестостерона.

Что работает на самом деле

Физическая нагрузка

Силовые тренировки — лучший друг мужского здоровья. Особенно — упражнения с весами. Главное — регулярность и прогрессия нагрузки.

Питание

Цинк, витамин D, витамин B и полезные жиры — обязательны в рационе. Ешьте:

  • яйца и молочку,
  • красное мясо и рыбу,
  • орехи, семена, авокадо, оливковое масло.

Управление стрессом

Постоянный стресс вырабатывает кортизол, который подавляет тестостерон. Что помогает:

  • йога и медитация,
  • полноценный сон,
  • отдых и хобби.

Тестостерон не любит суеты. Он приходит туда, где есть системность, покой и разумный подход к телу. Забудьте о волшебных каплях — они не заменят движения, еды и сна.

Уточнения

Либи́до (лат. lĭbīdo — похоть, желание, страсть, стремление) — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности.

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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