Молодость не вернуть? Ошибаетесь — вот как мужчины обходят природу

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После сорока организм мужчины начинает менять правила игры. Мышцы уже не растут как раньше, жир откладывается там, где не надо, а утро всё чаще начинается не с бодрости, а с чувства, будто тебя всю ночь били подушкой. Это не приговор, а просто сигнал: пора действовать — разумно и системно.

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Гормональные качели и не только

Уровень тестостерона снижается постепенно, и к 40 годам этот процесс уже невозможно игнорировать. Вместе с ним падает мышечная масса, снижается либидо, появляются проблемы с эрекцией и утомляемостью. Одновременно снижаются и уровни гормона роста и ДГЭА, что влияет на общую энергичность и способность к восстановлению. А вот кортизол, наоборот, может подскочить — и тут уже недалеко до хронического стресса и лишнего веса.

Часто увеличивается и предстательная железа, что сказывается на мочеиспускании. А сексуальная функция может страдать не только из-за гормонов, но и из-за изменения чувствительности нервов.

Тело становится другим — и это видно

Саркопения (потеря мышечной массы) — частый гость после 40. Руки и ноги теряют объём, снижается сила. Жир накапливается в области живота, талия становится шире, а обмен веществ работает медленнее. Даже если питание и активность не меняются, вес всё равно может расти.

Плотность костей тоже снижается. Со временем это приводит к изменению осанки и даже к потере роста — по сантиметру на десятилетие. Причина — уплощение межпозвоночных дисков и изменения в позвоночнике.

Кожа, волосы и всё, что между

Кожа теряет эластичность и влагу, появляется сухость и морщины, особенно вокруг глаз и рта. Волосы истончаются, редеют, становятся ломкими. У многих мужчин наблюдается генетическое облысение. При этом начинают усиленно расти волосы в носу и ушах — природа умеет удивлять.

Репродуктивная система тоже меняется

С возрастом может казаться, что пенис уменьшился — на самом деле просто увеличилось жировое отложение в лобковой области. Иногда появляется болезнь Пейрони, которая вызывает искривление пениса. Яички уменьшаются, выработка спермы снижается, а кожа мошонки теряет упругость.

Что происходит внутри: сила, энергия, настроение

Мужчины чаще жалуются на хроническую усталость, снижение мотивации, раздражительность. Эластичность лёгких снижается, дыхание становится чуть более поверхностным. Повышается давление, ослабляется иммунитет, а риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. Психика тоже не всегда выдерживает — возможны тревожность, депрессия, склонность к уединению.

Все эти процессы — не конец света. Понимание происходящего позволяет замедлить изменения: правильное питание, регулярные тренировки, управление стрессом и медицинские осмотры — вот простая формула мужского здоровья после 40.

Как правильно начать тренироваться после сорока

Хорошая новость — никогда не поздно. Но и резко бросаться в спорт не стоит. Начинать нужно с умеренных нагрузок и постепенно увеличивать их. Идеально сочетать аэробные упражнения (бег, ходьба, плавание, велотренажёр) с анаэробными (на силу и мышечную массу).

Топ-8 упражнений для мужчин 40+

Медленный бег. Пробегите 5-7 минут, затем пройдитесь, восстановите дыхание. Темп — по самочувствию.

Подъёмы на носки. Встаньте прямо, поднимитесь на носки, приседайте слегка, возвращайтесь. Три подхода по 18 раз.

Ходьба с высоким подъёмом бедра. Поднимайте ноги, чтобы бедро было параллельно полу. Чередуйте. Три подхода по 20 повторений.

Выпады вперёд. Следите за прямыми углами в коленях. Работайте попеременно. Три подхода по 12 повторов.

Наклоны в стороны. Поднятые вверх руки — и наклоны вправо-влево. Три подхода по 12 раз на сторону.

Динамическая планка. Из положения на прямых руках переходите на локти и обратно. Держитесь 30 секунд, 3 подхода.

Отжимания. Классика: три подхода по 8 раз, следите за техникой.

Приседания с выпрыгиванием. Сначала глубокий присед, потом — мощный прыжок вверх. Три подхода по 12 повторов.

В финале — растяжка. Это не просто расслабление, а способ вернуть организму комфорт и предупредить микротравмы.

Уточнения

Мужчи́на — человек мужского пола.

