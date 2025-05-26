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Прогулки по методу 6-6-6: секрет активной жизни после 60

1:46
Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, что простая прогулка может стать ключом к улучшению здоровья после 60 лет?

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Простая формула для активной жизни

Метод 6-6-6 — это не магическая формула, а эффективный подход к физической активности для пожилых людей. Он включает в себя:

  • Прогулки дважды в день: в 6 утра и в 6 вечера.
  • Продолжительность каждой прогулки: 60 минут.
  • Разминка и заминка: по 6 минут до и после каждой прогулки.

Этот режим помогает поддерживать активность без необходимости посещения спортзала или использования специального оборудования.

Польза для здоровья

Регулярные прогулки по методу 6-6-6 приносят множество преимуществ:

  • Улучшение сердечно-сосудистой системы: активизируется кровообращение, стабилизируется давление.
  • Поддержание мышечной массы: предотвращается возрастная потеря мышц.
  • Снижение стресса: прогулки на свежем воздухе способствуют расслаблению и улучшению настроения.
  • Улучшение сна: вечерние прогулки помогают быстрее засыпать и спать крепче.

Кроме того, утренние прогулки активизируют обмен веществ, а вечерние способствуют лучшему пищеварению и расслаблению перед сном.

Как начать

Начать легко: выберите удобное время, наденьте комфортную одежду и обувь, и отправляйтесь на прогулку. Важно соблюдать регулярность и прислушиваться к своему самочувствию.

Метод 6-6-6 — это простой и доступный способ поддерживать здоровье и активность в пожилом возрасте.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистая систе́ма (лат  systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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