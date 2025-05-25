Разгромный матч Спартака: 5 голов и неожиданные выводы Станковича о статистике

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Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович поделился своими мыслями после разгромной победы над "Химками". Он заявил, что не придает большого значения статистике xG, которая показывает, что его команда стала лучшей по этому показателю в Российской премьер-лиге по итогам сезона.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

Станкович признал как свои ошибки, так и успехи, отметив, что статистика не всегда точно отражает реальную картину игры. По его мнению, даже если команда доминирует на поле, создает много опасных моментов и забивает много голов, это не гарантирует ей победу. Иногда цифры могут быть обманчивыми, цитирует тренера Газета.Ru.

"Можно выигрывать, иметь преимущество, но счет будет 0:1. Все цифры будут в этот момент не важны", — сказал Станкович.

В матче 30-го тура "Спартак" одержал крупную победу над "Химками", выиграв со счетом 5:0. Авторами голов стали Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин.

По итогам сезона 2024/2025 "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Химки" финишировали на 12-й строчке, избежав участия в переходных матчах.

Уточнения

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника, после завершения карьеры — тренер.



«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

