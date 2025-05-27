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Не дайте боли в спине ни единого шанса: три эффективных упражнения для всех после 50

2:23
Спорт

Боль в спине — одна из самых частых проблем у людей старше 50 лет. Её могут вызывать различные причины: естественное старение позвоночника, остеопороз, грыжа межпозвоночного диска и неправильная осанка, которая является наиболее распространённым фактором.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Регулярные физические упражнения — эффективный способ профилактики болей в спине и улучшения осанки. Однако важно выполнять их правильно и под контролем специалиста, чтобы избежать травм и других негативных последствий.

В сотрудничестве с тренером Андре Делла Крече бразильский портал MinhaVida назвал три упражнения для спины, которые помогут предотвратить боль и улучшить осанку. Попробуйте их сами!

Упражнения для укрепления спины и осанки

По словам эксперта, регулярные силовые тренировки укрепляют мышцы, поддерживающие кости. "Силовые упражнения, особенно бодибилдинг, — это самый безопасный и эффективный метод поддержания силы тела и снижения болевых ощущений", — отмечает он.

Вот три упражнения, которые можно включить в свою программу тренировок для улучшения осанки и уменьшения боли:

1. Подтягивание со штангой спереди

Для выполнения этого упражнения сядьте на тренажёр и настройте опору для ног так, чтобы она была устойчивой. Возьмитесь за перекладину, слегка расставив руки шире плеч. Держите спину прямой, слегка выпячивая грудь, и подтяните штангу к верхней части груди. Затем медленно вернитесь в исходное положение, вытягивая руки.

2. Тяга треугольника сидя

Сядьте на тренажёр, ноги поставьте на основание, а обеими руками возьмитесь за треугольник. Начните с прямых рук и ровной спины. Потяните треугольник к животу, сводя лопатки вместе. Затем медленно выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.

3. Тяга штанги в наклоне

Встаньте прямо, возьмите штангу на ширине плеч. Слегка согните колени и наклоните туловище вперёд, сохраняя спину прямой. Потяните штангу к животу, напрягая мышцы спины. Затем медленно опустите штангу, контролируя движение, и вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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