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Истина о велотренажерах и беговых дорожках: какой тренажер эффективнее

4:58
Спорт

Велотренажеры и беговые дорожки — популярные кардио-тренажеры, которые помогают сжигать калории и поддерживать физическую форму. Оба устройства доступны в спортзалах и для домашнего использования, но у каждого из них есть свои особенности. Выбор между ними зависит от ваших целей, уровня подготовки и образа жизни.

Тренировка на велотренажере
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тренировка на велотренажере

Для людей с болями в коленях или суставах велотренажер может быть более подходящим вариантом. Он обеспечивает щадящую нагрузку на суставы, что делает его безопасным для людей с артритом или травмами. Беговые дорожки, напротив, подходят для тех, кто любит бег или быструю ходьбу. Они позволяют заниматься спортом в любое время года и при любых погодных условиях. Некоторые модели оснащены дополнительными функциями, такими как программы тренировок и амортизирующие ленты, сообщает em.com.br.

Плюсы и минусы велотренажеров

Велотренажеры имеют несколько преимуществ:

  • Низкая ударная нагрузка: езда на велосипеде не вызывает резких ударов по суставам, что снижает риск травм.
  • Разнообразие моделей: есть вертикальные, горизонтальные и вращающиеся велотренажеры, которые можно подобрать под индивидуальные потребности и пространство.
  • Регулировка сопротивления: можно настроить уровень нагрузки в зависимости от интенсивности тренировки.

Однако у велотренажеров есть и недостатки:

  • Отсутствие нагрузки на верхнюю часть тела: велотренажеры не развивают мышцы рук и спины.
  • Отсутствие веса: тренировки не способствуют укреплению костной массы.

Плюсы и минусы беговых дорожек

Беговые дорожки также имеют свои плюсы:

  • Регулировка скорости и наклона: можно имитировать бег по различным поверхностям и в разных условиях.
  • Удобство: тренировки проходят в помещении, что не зависит от погодных условий.
  • Дополнительные функции: некоторые модели предлагают встроенные программы тренировок, потоковые сервисы и другие удобства.

Но есть и минусы:

  • Высокая ударная нагрузка: бег может быть вреден для суставов, особенно если есть проблемы с коленями или бедрами.
  • Больше места: для установки беговой дорожки требуется больше пространства.

Какое оборудование безопаснее для суставов?

Велотренажеры считаются более безопасными для суставов, так как они обеспечивают низкую ударную нагрузку. Езда на велосипеде позволяет избежать резких ударов, что снижает риск травм. Это делает велотренажеры идеальным выбором для людей с проблемами суставов или после травм.

Беговые дорожки, особенно при беге, могут оказывать более высокую нагрузку на суставы. Повторяющиеся удары ног о дорожку могут привести к перегрузке суставов, что особенно опасно для людей с артритом. Однако ходьба на беговой дорожке — более щадящее упражнение, которое также может быть эффективным для поддержания физической формы.

Какое оборудование сжигает больше калорий?

Вопрос о том, какое оборудование сжигает больше калорий, не имеет однозначного ответа. В целом, бег на беговой дорожке может быть более интенсивным и сжигать больше калорий в минуту по сравнению с велотренажером. Например, человек весом 150 фунтов, бегущий в умеренном темпе, за час может сжечь около 530 калорий. В то же время езда на велосипеде в аналогичном темпе сжигает примерно 350 калорий.

Однако интенсивность тренировки влияет на общее количество сожженных калорий. Высокоинтенсивные интервальные тренировки на велотренажере или занятия на спиннинге могут быть не менее эффективными для сжигания калорий, чем бег. Важно выбрать тот вид активности, который вам нравится, так как мотивация и регулярность тренировок играют ключевую роль в достижении фитнес-целей.

Как выбрать оборудование?

При выборе между велотренажером и беговой дорожкой важно учитывать несколько факторов:

  • Личные предпочтения: что вам больше нравится — бег или езда на велосипеде? Выбирайте то, что приносит удовольствие.
  • Состояние здоровья: если у вас есть проблемы с суставами, велотренажер может быть более подходящим вариантом.
  • Место для тренировок: подумайте, где вы будете заниматься — дома или в спортзале.
  • Цели: если вы хотите похудеть, повысить выносливость или укрепить мышцы, выбирайте оборудование, которое поможет достичь этих целей.

Проанализировав эти аспекты, вы сможете выбрать наиболее подходящее оборудование для своих тренировок.

Уточнения

Велотренажёр — спортивный тренажёр, на котором крутятся педали, как на велосипеде, но который при этом остается на месте.

Бегова́я доро́жка — аэробный спортивный тренажёр.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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