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Помогает ли аквааэробика похудеть? Всё о плюсах, темпе и первых результатах

3:39
Спорт

Выглядит весело, ощущается легко, а тренеры обещают минус на весах — но действительно ли аквааэробика так эффективна для похудения? Разбираемся, как работает тренировка в воде, сколько калорий можно сжечь и что влияет на результат.

Девушка в бассейне
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в бассейне

Что такое аквааэробика и в чём её суть

Аквааэробика — это тренировка в бассейне под музыку, в которой используется сопротивление воды вместо привычных утяжелителей. Прыжки, махи, шаги и даже силовые элементы становятся более сложными, но при этом не нагружают суставы. Именно поэтому этот формат особенно популярен среди женщин, пожилых и тех, кто восстанавливается после травм.

Занятия могут быть как с инвентарём (гантели, ласты, перчатки), так и без. Главное — вода создаёт мягкое сопротивление, из-за чего мышцы работают интенсивнее.

Почему аквааэробика полезна

Преимущества тренировок в воде:

  • Меньше нагрузка на позвоночник и колени.
  • Снижается отёчность.
  • Улучшается лимфоотток.
  • Уменьшаются боли в спине и ногах.
  • Подтягивается кожа.
  • Повышается настроение и стрессоустойчивость.

Кроме того, вода даёт чувство комфорта: не видно, как напрягаются мышцы, не жарко и никто не следит за фигурой в зеркале — отличный вариант для тех, кто стесняется зала.

Сколько калорий уходит за одно занятие

Многое зависит от вашего веса и стиля тренировки. В среднем:

  • При весе 60 кг — около 145 ккал.
  • При 90 кг — до 190 ккал.
  • При 110-160 кг — от 240 до 335 ккал.

Это примерно половина порции "Цезаря" или тарелка борща. То есть без дефицита калорий и дополнительной физической активности рассчитывать на заметное похудение не стоит.

Когда аквааэробика помогает похудеть

Если ваша цель — улучшить тонус, немного подсушиться и начать активно двигаться, аквааэробика 2-3 раза в неделю подойдёт идеально.

Но для полноценного жиросжигания нужно:

  • Тренироваться 4 раза в неделю.
  • Сочетать с плаванием.
  • Подключать силовые тренировки.
  • Корректировать питание (не диета, а сбалансированное меню).

Как выглядят занятия

Стандартная структура тренировки:

  • Разминка в воде.
  • Основная часть с прыжками, выпадами, движениями рук и ног.
  • Завершение с растяжкой и расслаблением.

Длительность — около 45 минут.

Какие форматы аквааэробики самые жиросжигающие

  • Aqua-Circuit: круговая тренировка, средняя нагрузка.
  • Aqua-Power: силовая аквааэробика с гантелями.
  • Aqua-Cycle: езда на "велосипеде" в воде.
  • Running Men: интервальный бег и упражнения.
  • Aqua-Fight: удары и движения в стиле бокса.
  • Aqua-Resist: сопротивление с ластами и перчатками.

Вывод: можно ли похудеть на аквааэробике

Да, но при условии:

  • Регулярных тренировок (от 3 раз в неделю).
  • Включения дополнительных активностей.
  • Разумного дефицита калорий.

Если ваша цель — убрать 1-2 кг и привести тело в тонус, водные занятия — отличная идея. А вот для более серьёзного снижения веса стоит подключать дополнительные форматы.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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