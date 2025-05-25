Помогает ли аквааэробика похудеть? Всё о плюсах, темпе и первых результатах

Выглядит весело, ощущается легко, а тренеры обещают минус на весах — но действительно ли аквааэробика так эффективна для похудения? Разбираемся, как работает тренировка в воде, сколько калорий можно сжечь и что влияет на результат.
Аквааэробика — это тренировка в бассейне под музыку, в которой используется сопротивление воды вместо привычных утяжелителей. Прыжки, махи, шаги и даже силовые элементы становятся более сложными, но при этом не нагружают суставы. Именно поэтому этот формат особенно популярен среди женщин, пожилых и тех, кто восстанавливается после травм.
Занятия могут быть как с инвентарём (гантели, ласты, перчатки), так и без. Главное — вода создаёт мягкое сопротивление, из-за чего мышцы работают интенсивнее.
Преимущества тренировок в воде:
Кроме того, вода даёт чувство комфорта: не видно, как напрягаются мышцы, не жарко и никто не следит за фигурой в зеркале — отличный вариант для тех, кто стесняется зала.
Многое зависит от вашего веса и стиля тренировки. В среднем:
Это примерно половина порции "Цезаря" или тарелка борща. То есть без дефицита калорий и дополнительной физической активности рассчитывать на заметное похудение не стоит.
Если ваша цель — улучшить тонус, немного подсушиться и начать активно двигаться, аквааэробика 2-3 раза в неделю подойдёт идеально.
Но для полноценного жиросжигания нужно:
Стандартная структура тренировки:
Длительность — около 45 минут.
Да, но при условии:
Если ваша цель — убрать 1-2 кг и привести тело в тонус, водные занятия — отличная идея. А вот для более серьёзного снижения веса стоит подключать дополнительные форматы.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.