Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никто не поверит, что вы приготовили это дома: бастурма по лучшим армянским традициям
ГАЗ-21: мечта инженеров и писателей СССР
Кишечник в порядке — жизнь в радости: вот как эти фрукты помогают улучшить ваше состояние
Тень — не приговор! Растения, которые будут процветать даже в самых темных уголках сада
Четвёртый брак Батырева рухнул: жена с ребёнком сбежала, раскрыв главную причину невозможности жить вместе
Тихое вторжение: Япония и США создают финансового монстра на 300 миллиардов
Когда планета замёрзла: зачем нам нужны знания ледникового периода
Мороженое за 19 копеек и апельсины раз в год: еда, которую мы не выбирали, но любили
Ажиотаж на подходе: в США готовят к продаже дубайскую версию шоколада по демократичной цене

Тренировка до завтрака: лайфхак или фитнес-заблуждение, мешающее прогрессу

2:30
Спорт

Утренние тренировки на голодный желудок — идея, которая кажется эффективной: проснулся, позанимался, сжёг жир и с чистой совестью пошёл завтракать. Но работает ли это на самом деле? И безопасно ли это для организма?

Женщина на беговой дорожке
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на беговой дорожке

Считается, что

Занимаясь до еды, организм быстрее начинает сжигать жир, ведь у него нет запасов глюкозы. Это правда — отчасти. До завтрака тело действительно использует жир в качестве топлива, особенно во время лёгкой активности. Однако реальность сложнее.

Проблема №1: меньше энергии.

  • Без подпитки в виде углеводов и белка силы заканчиваются быстрее, а упражнения выполняются в полсилы. Это снижает эффективность тренировки.

Проблема №2: выносливость падает.

  • Голодный человек быстрее устаёт, а значит, и калорий сжигается меньше.

Итог: разница в жиросжигании между тренировкой до и после еды не столь значительна, как думают. Главное — регулярность, калорийный дефицит и правильный рацион в течение дня.

Когда можно заниматься до еды

  • Кардио до 30 минут: быстрая ходьба, лёгкий бег, растяжка, йога.
  • Лимфодренажная гимнастика: помогает проснуться и запускает обмен веществ.
  • Если комфортно: ориентируйтесь на самочувствие. Если чувствуете лёгкость и бодрость, и нет проблем со здоровьем, можно заниматься.

Когда нельзя тренироваться натощак

  • Силовые нагрузки: работа с весом требует "топлива", иначе организм начнёт сжигать мышечную ткань.
  • Пилатес: несмотря на мягкость, нагрузка высокая, задействуется мозг и всё тело.
  • Цель — набор массы: без еды мышцам не из чего расти.
  • Проблемы с ЖКТ: гастрит, язва, боли — причина отказаться от голода.
  • Беременность: женщине нужно стабильное питание.
  • Пониженное давление: утренние обмороки — не лучший сценарий.
  • Жара и обезвоживание: в жарком климате натощак можно получить тепловой удар.

Баланс — ключ к результату

Если тренировка в удовольствие и проходит легко — значит, вы на правильном пути. Нет универсального ответа: кто-то заряжается до завтрака, кто-то — только после. Главное — не заниматься через силу, слушать своё тело и при необходимости советоваться с врачом или тренером.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
Экономика и бизнес
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро Аудио 
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Пылится в ящике? Ваш старый мобильник уже готов охранять ваш дом
Недвижимость
Пылится в ящике? Ваш старый мобильник уже готов охранять ваш дом Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Четвёртый брак Батырева рухнул: жена с ребёнком сбежала, раскрыв главную причину невозможности жить вместе
Тихое вторжение: Япония и США создают финансового монстра на 300 миллиардов
Мороженое за 19 копеек и апельсины раз в год: еда, которую мы не выбирали, но любили
Когда планета замёрзла: зачем нам нужны знания ледникового периода
Ажиотаж на подходе: в США готовят к продаже дубайскую версию шоколада по демократичной цене
Украинское поле экспериментов: Запад тестирует небывалое оружие на Киеве
Черный день Евросоюза: Европа ждет военного предательства США
Забытые пятна на зеркалах? Это средство избавит вас от них раз и навсегда
Варшавское забвение: Польша признала убийство исторической памяти
Трамп зачищает Вашингтон: тайная организация захватывает госдеп
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.