Тренировка до завтрака: лайфхак или фитнес-заблуждение, мешающее прогрессу

2:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Утренние тренировки на голодный желудок — идея, которая кажется эффективной: проснулся, позанимался, сжёг жир и с чистой совестью пошёл завтракать. Но работает ли это на самом деле? И безопасно ли это для организма?

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на беговой дорожке

Считается, что

Занимаясь до еды, организм быстрее начинает сжигать жир, ведь у него нет запасов глюкозы. Это правда — отчасти. До завтрака тело действительно использует жир в качестве топлива, особенно во время лёгкой активности. Однако реальность сложнее.

Проблема №1: меньше энергии.

Без подпитки в виде углеводов и белка силы заканчиваются быстрее, а упражнения выполняются в полсилы. Это снижает эффективность тренировки.

Проблема №2: выносливость падает.

Голодный человек быстрее устаёт, а значит, и калорий сжигается меньше.

Итог: разница в жиросжигании между тренировкой до и после еды не столь значительна, как думают. Главное — регулярность, калорийный дефицит и правильный рацион в течение дня.

Когда можно заниматься до еды

Кардио до 30 минут: быстрая ходьба, лёгкий бег, растяжка, йога.

быстрая ходьба, лёгкий бег, растяжка, йога. Лимфодренажная гимнастика: помогает проснуться и запускает обмен веществ.

помогает проснуться и запускает обмен веществ. Если комфортно: ориентируйтесь на самочувствие. Если чувствуете лёгкость и бодрость, и нет проблем со здоровьем, можно заниматься.

Когда нельзя тренироваться натощак

Силовые нагрузки: работа с весом требует "топлива", иначе организм начнёт сжигать мышечную ткань.

работа с весом требует "топлива", иначе организм начнёт сжигать мышечную ткань. Пилатес: несмотря на мягкость, нагрузка высокая, задействуется мозг и всё тело.

несмотря на мягкость, нагрузка высокая, задействуется мозг и всё тело. Цель — набор массы: без еды мышцам не из чего расти.

без еды мышцам не из чего расти. Проблемы с ЖКТ: гастрит, язва, боли — причина отказаться от голода.

гастрит, язва, боли — причина отказаться от голода. Беременность: женщине нужно стабильное питание.

женщине нужно стабильное питание. Пониженное давление: утренние обмороки — не лучший сценарий.

утренние обмороки — не лучший сценарий. Жара и обезвоживание: в жарком климате натощак можно получить тепловой удар.

Баланс — ключ к результату

Если тренировка в удовольствие и проходит легко — значит, вы на правильном пути. Нет универсального ответа: кто-то заряжается до завтрака, кто-то — только после. Главное — не заниматься через силу, слушать своё тело и при необходимости советоваться с врачом или тренером.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

