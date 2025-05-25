Не верь прессу на фото: как нас обманывают фитнес-блогеры в соцсетях

2:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Листая ленту, мы нередко испытываем укол зависти: подтянутые, гладкие, как из глянца, девушки-фитоняшки демонстрируют пресс, ноги без единой складки и идеальные позы. Кажется, до такой формы — как до Марса. Но правда в том, что идеальные фото в соцсетях не всегда имеют отношение к реальной жизни. И вот почему.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Один ракурс — два тела

Разница между двумя фото одной и той же девушки может быть буквально в несколько секунд. На первом — "безупречная" фигура, на втором — расслабленная, естественная поза. Именно так блогеры и демонстрируют, насколько сильно могут влиять положение тела, свет и наклон камеры.

Наклониться вперёд, втянуть живот, выпрямить спину, развести ноги чуть шире — и вот уже вы выглядите в два раза стройнее. Фотошоп даже не нужен.

Свет, поза и немного театра

Блогеры часто делятся "до и после", чтобы показать подписчикам: картинка — это не всегда отражение реальности. Например, блогерша из Австралии Мадалин Джоржетта позировала с разницей в пару секунд, просто изменив положение таза и поставив ноги иначе. Эффект — впечатляющий.

Plus-size модель Джесс Кинг показала, как наклон вперёд и разворот бёдер визуально удлиняют силуэт. Ещё одна участница эксперимента, из Великобритании, призналась, что её "идеальное" тело — результат утягивающих колготок, фильтров и правильного угла.

Угол обзора важнее диеты

Фразы вроде "Это я через три секунды после" становятся всё популярнее среди фитнес-блогеров. Они выкладывают два фото рядом: на одном — напряжённые мышцы и идеальная осанка, на другом — расслабленный живот и складки на талии. Это не значит, что тело плохое — это значит, что оно настоящее.

Как пишет одна из блогеров:

"Вы тоже можете "похудеть" за три секунды — просто выберите другой ракурс".

Не сравнивай себя с постановкой

Фотографии в соцсетях — это не случайные снимки, а тщательно выстроенные кадры. Свет, фильтр, угол, поза, даже одежда — всё работает на образ. А целлюлит, неровности и складки — есть у всех, просто их не видно. Или не хотят показывать.

Идеальных тел не существует — и это нормально

Многие девушки, которые кажутся "примером" на экране, не скрывают:

"Я не идеал. Я просто знаю, как себя подать".

Они ходят в спортзал, да. Но они также умеют работать с камерой.

Поэтому, если вдруг кажется, что до уровня "фитоняшки" далеко — вспомни: ты видишь не жизнь, а красивую обёртку. И эта обёртка поддаётся повторению.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

