Эта тренировка делает подростков уверенными — как бодибилдинг влияет на растущий организм

Может ли бодибилдинг помочь ребёнку стать увереннее и сильнее, или это путь к травмам и стрессу? Вопрос непростой — и в этой теме есть немало подводных камней.
Бодибилдинг — это не просто спорт, а целая система, направленная на развитие силы, мышц и эстетики тела. В неё входят силовые тренировки, особое питание и строгий режим отдыха. И хотя чаще всего бодибилдинг ассоциируется со взрослыми, всё больше подростков интересуются этим направлением.
Силовые упражнения могут значительно укрепить физическое здоровье подростка:
Но главное — это не только тело. Регулярные тренировки формируют дисциплину, помогают развить уверенность и учат достигать целей.
"Я начал тренироваться, чтобы стать сильнее, но главное, что изменилось — это отношение к себе", — делится один из подростков, увлечённых спортом.
При всех плюсах бодибилдинг может навредить, особенно если подходить к нему без подготовки:
Кроме того, психологическая сторона тоже важна. Давление из-за сравнения себя с другими, недовольство телом, зависимость от тренировок — всё это может подстерегать юного спортсмена.
С одной стороны, занятия спортом дают навыки общения, расширяют круг общения и могут мотивировать сверстников. С другой — увлечение бодибилдингом может привести к замкнутости и даже зависимости.
Чтобы избежать рисков, достаточно соблюдать простые правила:
Бодибилдинг может стать отличным инструментом развития, если делать всё с умом. Главное — индивидуальный подход и поддержка родителей.
Культури́зм (от фр. culturisme — "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.