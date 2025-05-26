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Эта тренировка делает подростков уверенными — как бодибилдинг влияет на растущий организм

2:29
Спорт

Может ли бодибилдинг помочь ребёнку стать увереннее и сильнее, или это путь к травмам и стрессу? Вопрос непростой — и в этой теме есть немало подводных камней.

Спортзал
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спортзал

Что такое бодибилдинг

Бодибилдинг — это не просто спорт, а целая система, направленная на развитие силы, мышц и эстетики тела. В неё входят силовые тренировки, особое питание и строгий режим отдыха. И хотя чаще всего бодибилдинг ассоциируется со взрослыми, всё больше подростков интересуются этим направлением.

Польза: не только мышцы

Силовые упражнения могут значительно укрепить физическое здоровье подростка:

  • усиливается мышечная масса и выносливость,
  • укрепляется костная система — особенно важно в период роста,
  • улучшается обмен веществ, что помогает бороться с лишним весом.

Но главное — это не только тело. Регулярные тренировки формируют дисциплину, помогают развить уверенность и учат достигать целей.

"Я начал тренироваться, чтобы стать сильнее, но главное, что изменилось — это отношение к себе", — делится один из подростков, увлечённых спортом.

Риски, которые нельзя игнорировать

При всех плюсах бодибилдинг может навредить, особенно если подходить к нему без подготовки:

  • чрезмерные нагрузки — причина травм и проблем с сердцем;
  • неправильная техника — опасность для суставов и позвоночника;
  • слишком раннее начало тренировок — риск замедления роста.

Кроме того, психологическая сторона тоже важна. Давление из-за сравнения себя с другими, недовольство телом, зависимость от тренировок — всё это может подстерегать юного спортсмена.

Социальные плюсы и минусы

С одной стороны, занятия спортом дают навыки общения, расширяют круг общения и могут мотивировать сверстников. С другой — увлечение бодибилдингом может привести к замкнутости и даже зависимости.

Как заниматься безопасно

Чтобы избежать рисков, достаточно соблюдать простые правила:

  • проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий;
  • начинайте с лёгких упражнений и контролируйте прогресс;
  • следите за питанием и режимом ребёнка;
  • помогайте ему справляться с психологическим напряжением.

Бодибилдинг может стать отличным инструментом развития, если делать всё с умом. Главное — индивидуальный подход и поддержка родителей.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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