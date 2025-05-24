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Торпедо вновь в высшем дивизионе российского футбола!

1:04
Спорт

Московское "Торпедо" завершило встречу с КАМАЗом из Набережных Челнов вничью в рамках 34-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги и обеспечило себе выход в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Матч, прошедший в Химках, завершился со счётом 1:1. В составе "Торпедо" голом отметился Александр Юшин, за КАМАЗ отличился Артём Суханов. На 50-й минуте КАМАЗ остался вдесятером после удаления Ильи Жигулёва, получившего второе предупреждение.

По итогам сезона "Торпедо" набрало 65 очков и заняло второе место в таблице, что позволило клубу напрямую выйти в РПЛ. Напомним, команда покинула элиту по итогам сезона 2022/23. КАМАЗ завершил чемпионат на 11-й позиции, имея в активе 38 очков.

Ранее прямую путёвку в Премьер-лигу также получила калининградская "Балтика", ставшая победителем турнира.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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