Российская Премьер-лига 2024/25 завершилась. Краткие итоги

Сезон Российской премьер-лиги 2024/25 завершился 24 мая 2025 года, ознаменовавшись историческим достижением для ФК "Краснодар" и напряжённой борьбой за выживание в нижней части турнирной таблицы.
Чемпион и призёры
ФК "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом РПЛ, набрав 67 очков и опередив "Зенит" всего на одно очко. "Зенит", доминировавший в предыдущих шести сезонах, занял второе место. ЦСКА обеспечил себе бронзовые медали, завершив сезон с 59 очками.
Лучший бомбардир
Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде стал лучшим снайпером чемпионата, забив 17 мячей в 30 матчах. Его результативность сыграла ключевую роль в успехах команды.
Вылет и переходные матчи
"Факел" (Воронеж) и "Оренбург" покинули РПЛ, заняв 16-е и 15-е места соответственно. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, "Пари НН" и "Ахмат", примут участие в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге.
Итоговая таблица (топ-10)
Перспективы
Сезон 2024/25 стал историческим для "Краснодара" и ознаменовался высокой конкуренцией в верхней части таблицы. В то же время, борьба за выживание была напряжённой, и несколько команд до последнего тура боролись за сохранение места в элите.
Впереди — стыковые матчи и подготовка к новому сезону, который обещает быть не менее захватывающим.
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