Российская Премьер-лига 2024/25 завершилась. Краткие итоги

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Сезон Российской премьер-лиги 2024/25 завершился 24 мая 2025 года, ознаменовавшись историческим достижением для ФК "Краснодар" и напряжённой борьбой за выживание в нижней части турнирной таблицы.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольное поле

Чемпион и призёры

ФК "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом РПЛ, набрав 67 очков и опередив "Зенит" всего на одно очко. "Зенит", доминировавший в предыдущих шести сезонах, занял второе место. ЦСКА обеспечил себе бронзовые медали, завершив сезон с 59 очками.

Лучший бомбардир

Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде стал лучшим снайпером чемпионата, забив 17 мячей в 30 матчах. Его результативность сыграла ключевую роль в успехах команды.

Вылет и переходные матчи

"Факел" (Воронеж) и "Оренбург" покинули РПЛ, заняв 16-е и 15-е места соответственно. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, "Пари НН" и "Ахмат", примут участие в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге.

Итоговая таблица (топ-10)

Краснодар — 67 очков Зенит — 66 ЦСКА — 59 Спартак — 57 Динамо (Москва) — 56 Локомотив — 53 Рубин — 45 Ростов — 39 Акрон — 35 Крылья Советов — 31.

Перспективы

Сезон 2024/25 стал историческим для "Краснодара" и ознаменовался высокой конкуренцией в верхней части таблицы. В то же время, борьба за выживание была напряжённой, и несколько команд до последнего тура боролись за сохранение места в элите.

Впереди — стыковые матчи и подготовка к новому сезону, который обещает быть не менее захватывающим.