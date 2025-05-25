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Как 10-летний сын Новака Джоковича подставил отца, забрав у него важный предмет одежды

1:13
Спорт

На пресс-конференции после полуфинального матча на турнире ATP-250 в Женеве, в котором Новак Джокович одержал победу над Кэмероном Норри со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1, сын шестикратного чемпиона турниров "Большого шлема" задал своему отцу интересный вопрос.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Стефан, 10-летний сын Новака Джоковича, поинтересовался, как его отец справился с игрой на солнце. Джокович ответил, что это было непросто, так как у него не было кепки, которую, как он утверждает, забрал Стефан. По словам Новака, все кепки находятся в шкафу сына, и без них ему трудно играть на солнце.

"У меня не было кепки, потому что ты забрал их у меня! Они все в твоём шкафу, и без них я больше не могу играть на солнце! — с улыбкой ответил Джокович сыну.

В финале турнира Джокович встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Соревнования ATP-250 в Женеве проходят с 18 по 24 мая, а действующим чемпионом является норвежский спортсмен Каспер Рууд.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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