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Хотите начать играть в волейбол, но не знаете с чего начать — мы подскажем правильный путь

2:00
Спорт

Когда появляется желание освоить волейбол, сразу встаёт вопрос: идти к тренеру или попробовать самому? Учиться самостоятельно кажется удобным — но что конкретно нужно изучить и как построить процесс?

Волейболистка
Фото: Polish Volleyball Cup Piła 2013 by Grzegorz Jereczek from Gdańsk, Poland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Волейболистка

Правила: база, без которой не обойтись

Перед тем как переходить к практике, важно понять основы игры. Знание правил поможет избежать грубых ошибок и быстрее адаптироваться на площадке.

Ключевые моменты:

  • Подача — строго за 8 секунд после свистка.
  • Нельзя касаться сетки или пересекать её.
  • Разрешены только три касания мяча.
  • Игроку запрещено делать двойное касание или удерживать мяч.
  • При подаче не заступать за линию.
  • Соблюдать правильную расстановку на площадке.

Первая практика: дома, в зале, где угодно

Начните с хорошей разминки. Разогретое тело — залог ловкости и защиты от травм.

Для новичков особенно полезны видеоуроки: они наглядно показывают, как правильно ставить руки, ноги, выполнять удары и блоки. Отработайте подачу (силовую и планирующую) и приём мяча.

Запомните:

  • Стойка должна быть твёрдой, ноги чуть вовнутрь, корпус — подвижен.
  • Не спешите выставлять руки — это снизит маневренность.
  • Удар делается прямой, зафиксированной ладонью по центру мяча.

Работа с тренером: путь к совершенству

"Самостоятельно — хорошо, а под контролем специалиста — ещё лучше". Именно под наблюдением опытного наставника вы избежите закрепления неправильных привычек.

Выбирая тренировки с тренером, вы получаете:

  • Советы от профессионалов с многолетним стажем.
  • Атмосферу спортивной конкуренции.
  • Гарантированный прогресс.

Под руководством опытного наставника все ваши ошибки и неверные стойки будут пресекаться на корню, так ваш путь к техничной и уверенной игре станет намного короче.

Уточнения

Волейбо́л (англ. volleyball от volley — "удар с лёту" и ball — "мяч") — вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо чтобы игрок защищающейся команды допустил ошибку.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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