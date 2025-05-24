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Утренняя зарядка, которая запускает жиросжигание и улучшает сон: специалисты одобряют

2:33
Спорт

Если утро начинается с будильника, кофе и скроллинга, возможно, вы упускаете лучший момент для себя. По словам физиотерапевта и специалиста по питанию Американского совета по фитнесу Катрины Картер, простая зарядка утром может значительно повлиять на вес, самочувствие и даже качество сна. Главное — правильные упражнения и немного движения в самом начале дня.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Как работает этот короткий комплекс

Картер советует выполнять шесть простых, но эффективных движений. Все они активируют крупные группы мышц, разгоняют кровь и настраивают тело на энергичный день. Упражнения выполняются в два круга, без дополнительного оборудования — подойдёт коврик, кроссовки и немного решимости.

Вот что включает тренировка: ходьба на месте с подъёмом коленей, повороты корпуса, шаги в сторону с поднятыми руками, скручивания с коленом и махом, подтягивания бедра к животу и упражнение "звёздочка" с приседанием. Каждое из них задействует и мышцы, и координацию, разгоняя метаболизм уже с первых минут.

Почему утренние тренировки работают лучше

По словам Картер, занятия до полудня дают более заметный результат в снижении веса. Это связано с активизацией гормонов, отвечающих за сжигание жира, а также тем, что метаболизм включается в работу раньше. Утреннее движение снижает уровень кортизола, помогает нормализовать артериальное давление и улучшает настроение.

Но самое интересное — влияние на сон. Несмотря на то, что тренировка проходит утром, она помогает спать лучше ночью. Движение активизирует циркадные ритмы, и организм быстрее адаптируется к дневному режиму бодрствования и вечернему расслаблению, пишет Men Today.

Для кого подойдёт этот комплекс

Простой набор движений не требует физической подготовки и подойдёт всем — от студентов до тех, кто давно не тренировался. Он мягко разогревает тело, активирует сердечно-сосудистую систему и запускает обмен веществ. А два круга займут всего 10-15 минут.

Если делать такую зарядку каждый день, она становится не просто утренней привычкой, а стратегией: для здоровья, стройности и психоэмоционального баланса. Впрочем, даже если выполнять её не каждый день, эффект вы почувствуете сразу — уже через минуту после завершения второго круга.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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