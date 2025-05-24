Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мечты о собственном жилье разбиваются о высокий взнос: спасёт ли ситуацию снижение до 10%
Цены на аренду квартир могут вырасти более чем на 10% в 2025 году — прогноз эксперта
Самое уютное место Чехии: город в 10 квадратных миль, называют Венецией, но вы о нём почти не слышали
Маленький клещ — большие проблемы: вот как не дать вредителю погубить кусты
Машину сняли с учёта, потому что сертификат — фальшивка: как это стало возможным
Айсберг распадается на тысячи осколков: вот к чему приведёт крушение огромного ледника
Предсмертные мгновения: Татьяна Лазарева* едва успела спасти себя и дочь от огня, но лишилась автомобиля
Ждём на людях: японцы тестируют антижир без спорта и ограничений
Вирусный рецепт маски покорил соцсети: попробуй — и увидишь лицо мечты в зеркале

Пять минут — и ваш пресс загорится: пилатес, который заменит качалку

2:30
Спорт

Существует миф, что красивый и сильный пресс требует часов, проведённых в зале. На самом деле всё проще — по словам сертифицированного инструктора по пилатесу Лилли Сабри, всё, что вам нужно, это пять минут, коврик и немного дисциплины. Без оборудования, без прыжков, без надрыва.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

Тренировка, разработанная Лилли, акцентирует внимание на глубоком коре — тех самых мышцах-стабилизаторах, которые держат тело в балансе и создают ровную, подтянутую линию живота. Она построена на медленных и контролируемых движениях, каждое из которых включает мышцы глубже, чем любые скручивания.

Что внутри этой короткой, но огненной тренировки

Пять упражнений по 45 секунд каждое, с короткими паузами между ними. Всё выполняется на коврике, с полной концентрацией на технике. Упражнения кажутся простыми, но именно медленный темп и контроль делают их невероятно эффективными. Лилли рекомендует следить за дыханием и держать поясницу плотно прижатой к полу — это ключевой момент для активации глубоких мышц живота.

Тренировка включает в себя обратные скручивания, опускание ног, статическое удержание, медленные пилатес-скручивания и классическую "сотню". Все движения адаптированы: если что-то даётся сложно, есть более мягкий вариант. Даже новички смогут выполнить тренировку без стресса — и с мощным эффектом.

Результаты, которые вы почувствуете до того, как их увидите

Пилатес работает иначе, чем привычные упражнения: он не взрывает мышцы, а формирует их изнутри. Вместо изматывающего жара — осознанное напряжение, которое возвращает силу и контроль. Уже после нескольких минут тело становится устойчивее, а спина — прямее. Если выполнять эту тренировку регулярно, укрепляется поясница, исчезают боли после долгого сидения, а осанка меняется почти незаметно — но ощутимо.

Медленные движения не означают меньший эффект. Напротив: чем меньше инерции, тем больше работает сам пресс. Особенно при правильной дыхательной технике, которую Лилли встраивает в каждое движение. Это не просто фитнес, а восстановление связи с телом, которое вы могли потерять в суете повседневности, пишет tomsguide.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Авто
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать Аудио 
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая
Новости спорта
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая Аудио 
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Домашние животные
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Вирусный рецепт маски покорил соцсети: попробуй — и увидишь лицо мечты в зеркале
Тяжело нажимается педаль тормоза? Проверь эти системы — рискуешь безопасностью
Курский котел: ВСУ пошли на страшный эксперимент
Пушечное мясо: наемник, воевавший за ВСУ, до этого не смог поступить на службу на родине
Секрет продюсера: как ВИА Гра стала золотой жилой вместо музыкального проекта
Невидимое стало видимым: контактные линзы раскрыли тайную сторону света
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
ТОП-10 продуктов для крепкого иммунитета: ешь — и не болей
Русская карта: Америка признала право России вести переговоры без мира
Японская техника для стройной талии и здоровой спины — работает без исключений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.