Пять минут — и ваш пресс загорится: пилатес, который заменит качалку

2:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Существует миф, что красивый и сильный пресс требует часов, проведённых в зале. На самом деле всё проще — по словам сертифицированного инструктора по пилатесу Лилли Сабри, всё, что вам нужно, это пять минут, коврик и немного дисциплины. Без оборудования, без прыжков, без надрыва.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка по пилатесу

Тренировка, разработанная Лилли, акцентирует внимание на глубоком коре — тех самых мышцах-стабилизаторах, которые держат тело в балансе и создают ровную, подтянутую линию живота. Она построена на медленных и контролируемых движениях, каждое из которых включает мышцы глубже, чем любые скручивания.

Что внутри этой короткой, но огненной тренировки

Пять упражнений по 45 секунд каждое, с короткими паузами между ними. Всё выполняется на коврике, с полной концентрацией на технике. Упражнения кажутся простыми, но именно медленный темп и контроль делают их невероятно эффективными. Лилли рекомендует следить за дыханием и держать поясницу плотно прижатой к полу — это ключевой момент для активации глубоких мышц живота.

Тренировка включает в себя обратные скручивания, опускание ног, статическое удержание, медленные пилатес-скручивания и классическую "сотню". Все движения адаптированы: если что-то даётся сложно, есть более мягкий вариант. Даже новички смогут выполнить тренировку без стресса — и с мощным эффектом.

Результаты, которые вы почувствуете до того, как их увидите

Пилатес работает иначе, чем привычные упражнения: он не взрывает мышцы, а формирует их изнутри. Вместо изматывающего жара — осознанное напряжение, которое возвращает силу и контроль. Уже после нескольких минут тело становится устойчивее, а спина — прямее. Если выполнять эту тренировку регулярно, укрепляется поясница, исчезают боли после долгого сидения, а осанка меняется почти незаметно — но ощутимо.

Медленные движения не означают меньший эффект. Напротив: чем меньше инерции, тем больше работает сам пресс. Особенно при правильной дыхательной технике, которую Лилли встраивает в каждое движение. Это не просто фитнес, а восстановление связи с телом, которое вы могли потерять в суете повседневности, пишет tomsguide.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

