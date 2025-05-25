Всего 4 минуты в день по японскому методу Табата помогут вернуться в форму без стресса

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Есть простой, но чрезвычайно эффективный японский метод, который произвел революцию в нашем представлении о физической активности: Табата. Тренировка, которая всего за четыре минуты может изменить ваши ощущения и движения, не вызывая при этом стресса или непосильных жертв.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Прелесть этого метода заключается именно в балансе между строгостью и простотой. Это всего лишь четыре минуты, но эти минуты требуют всей вашей энергии. Каждая секунда предназначена для полной стимуляции организма, тренировки сердца и мышц.

Начав всего с одного четырехминутного сеанса два-три раза в неделю, может быть достаточно, чтобы почувствовать первые результаты. Выбирайте простые упражнения, в которых задействовано все ваше тело и которые вам нравятся, чтобы создать позитивную связь с занятием. Важно поддерживать высокую интенсивность, но не переусердствовать.

Чтобы не терять концентрацию, может быть полезно использовать специальный таймер или специальное приложение, которое четко отмечает фазы работы и восстановления. Это позволяет вам сосредоточиться только на движении, не отвлекаясь. Даже хороший плейлист может помочь вам сохранить темп и превратить эти несколько минут в момент энергии и веселья.

Такое отношение меняет наше восприятие физической активности и нашего тела, превращая усталость в энергию, вызов — в возможность. Речь идет не только о физической форме, но и о новом способе восприятия движения, более аутентичном и приносящем удовлетворение.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

