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Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день

3:44
Спорт

Похудейте, улучшите осанку и повысьте тонус естественным образом всего за пять минут в день. Именно это и обещает метод Сакумы — простой, но эффективный японский подход, который завоевал сердца многих людей по всему миру, особенно тех, кто не любит спортзалы, но хочет постоянно и заботиться о своем теле.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Он не основан явно на подходе "тело-разум", как йога или пилатес. Основное внимание уделяется коррекции осанки и целенаправленной активации мышц для эффективного формирования тела.

Многие люди думают, что у них "проблема с лишним весом", хотя на самом деле у них просто повернутый вперед таз или слишком закрытые плечи. Метод помогает выровнять структуру тела с помощью статических и динамических упражнений, задействующих область таза, глубокие мышцы живота (например, поперечные) и постуральные мышцы спины.

С течением времени те, кто постоянно практикует эти простые движения, отмечают не только эстетические улучшения — более плоский живот, более подтянутые ягодицы, более изящную осанку, — но и большую энергию, более плавное дыхание и меньшую боль в пояснице или области шеи. Признак того, что тело возвращается к равновесию.

5 простых и целенаправленных упражнений

В основе метода Сакумы лежит последовательность из пяти упражнений, которые можно выполнять дома, без дополнительного оборудования, всего за несколько минут.

Упражнение 1 — Ягодицы и нижняя часть спины

Лягте на живот, сцепив руки за головой. Одновременно поднимите туловище и ноги от пола, удерживая их прямыми и вместе, живот при этом должен постоянно соприкасаться с полом. Удерживайте положение в течение 10 секунд. Повторите 3 раза.

Упражнение 2 — бедра и боковые ягодицы

Продолжая лежать на животе, согните колени, подтяните стопы к ягодицам и скрестите лодыжки. Широко расставьте колени, затем поднимите бедра от пола, напрягая ягодицы. Удерживайте положение 6 секунд и вернитесь обратно. Повторите 10 раз.

Упражнение 3 — Талия и осанка

Сядьте на край стула, выпрямите спину и поставьте ступни на пол. Напрягая мышцы правого бедра, слегка поднимите таз вверх, чтобы уменьшить вес на этой стороне, как будто вы хотите "поднять" бедро от стула, но на самом деле не поднимая его. Вернитесь в исходное положение и повторите то же движение с левой стороны. Туловище остается неподвижным, плечи неподвижны. Поочередно выполняйте по 10 движений с каждой стороны. Помогает сделать талию тоньше и улучшить осанку.

Упражнение 4 — Ядро и стабильность

Продолжая сидеть на краю стула, скрестите руки на груди и положите локти на колени. Медленно поднимите руки над головой, держа их скрещенными, затем вернитесь в исходное положение. Спина остается неподвижной. Повторите 10 раз, каждый раз удерживая руки поднятыми на 6 секунд. Укрепляет живот и спину.

Упражнение 5 — Растяжка и равновесие

Присядьте, поставив подошву ноги на пол. Из этого положения медленно поднимитесь на носки, вытяните руки над головой и удерживайте равновесие несколько секунд. Затем вернитесь в положение приседа. Повторите 10 раз. Это полезное упражнение для улучшения равновесия, осанки и координации.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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