Пилатес на стене в 40 лет: улучшите свою фигуру с помощью 2 простых упражнений

В 40 лет ваше тело начинает давать о себе знать по-новому. Это не упадок, а послание: пришло время прислушаться к нему и начать действовать по-другому, более разумно. И вот тут-то на помощь приходит пилатес у стены — незаметный, доступный и удивительно эффективный союзник.
Все, что нужно, — это свободная стена, коврик и десять минут, чтобы начать что-то менять. Пилатес у стены эффективен, потому что он учитывает ваше время, подстраивается под ваше тело и учит вас лучше узнавать себя.
Занятия пилатесом на стене помогут вам поддерживать тонус, не подвергая суставы чрезмерной нагрузке. Работайте глубоко там, где это действительно важно, без резких движений. Она учит вас лучше дышать, двигаться осознанно, чувствовать каждую часть своего тела.
Речь идет не только о тренировках. Это небольшой ежедневный ритуал, который также улучшает настроение, концентрацию и качество сна. И со временем это становится приятной необходимостью, а не обязанностью.
Два эффективных упражнения:
Важны точность, плавность и дыхание, сопровождающее каждый шаг.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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