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Пилатес на стене в 40 лет: улучшите свою фигуру с помощью 2 простых упражнений

2:27
Спорт

В 40 лет ваше тело начинает давать о себе знать по-новому. Это не упадок, а послание: пришло время прислушаться к нему и начать действовать по-другому, более разумно. И вот тут-то на помощь приходит пилатес у стены — незаметный, доступный и удивительно эффективный союзник.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Все, что нужно, — это свободная стена, коврик и десять минут, чтобы начать что-то менять. Пилатес у стены эффективен, потому что он учитывает ваше время, подстраивается под ваше тело и учит вас лучше узнавать себя.

Занятия пилатесом на стене помогут вам поддерживать тонус, не подвергая суставы чрезмерной нагрузке. Работайте глубоко там, где это действительно важно, без резких движений. Она учит вас лучше дышать, двигаться осознанно, чувствовать каждую часть своего тела.

Речь идет не только о тренировках. Это небольшой ежедневный ритуал, который также улучшает настроение, концентрацию и качество сна. И со временем это становится приятной необходимостью, а не обязанностью.

Два эффективных упражнения:

Скатывание к стене

  1. Прислонитесь к стене, расставив пятки на несколько дюймов. Спина прижата к стене, руки расслаблены и опущены вдоль тела. Вдохните.
  2. Затем, выдыхая, медленно опустите голову, как будто хотите посмотреть на свой пупок. Далее следуют плечи, затем грудь, поясничная область.
  3. Сдвиньте вниз, не прилагая усилий. Остановитесь, когда почувствуете предел, оставайтесь в таком положении несколько секунд, дыша.
  4. Затем, продолжая выдыхать, поднимайтесь по одному позвонку за раз, пока не вернетесь в положение стоя. Повторяйте движение медленно и осторожно.

Важны точность, плавность и дыхание, сопровождающее каждый шаг.

Невидимый стул

  1. Прислонитесь спиной к стене, затем сползите вниз, как будто собираетесь сесть на воображаемый стул. Колени образуют прямой угол, бедра параллельны полу. Ноги твердо поставлены, туловище расслаблено.
  2. Удерживайте позу, дышите размеренно. Поначалу достаточно 20 секунд. Затем со временем вы сможете дойти до одной минуты. Главное — не форсировать события и сохранять контроль.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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