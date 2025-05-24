Эта асана укрепляет спину и пресс, растягивает плечи и грудь: выполняйте её каждый день

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Дандасана, поза посоха, — это гораздо больше, чем просто поза йоги: это приглашение заново открыть для себя подлинный контакт со своим телом.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Сидение с вытянутыми перед собой ногами, прямой спиной и раскрытой грудью — жест, вызывающий чувство устойчивости и присутствия. Оно позволяет спине легко растягиваться, а мышцам живота мягко задействоваться, создавая прочную основу для движения в повседневной жизни.

Когда вы принимаете положение трости, мышцы спины пробуждаются естественным образом, поддерживая позвоночник без необходимости излишнего напряжения. В частности, активизируются глубокие мышцы, которые часто игнорируются, чтобы поддерживать спину ровной, создавая настоящий мышечный корсет, который защищает поясничную область от боли и усталости.

Мышцы живота, особенно глубокие, такие как поперечные, также стабилизируют таз и способствуют правильному равновесию. Это не интенсивное усилие, а сознательная активация, которая с ежедневной практикой становится все более естественной и устойчивой.

Открытие, которое трансформирует дыхание и осанку Раскрытие плеч также помогает улучшить подвижность плечевого пояса, предотвращая скованность и боль, которые часто возникают из-за закрытых поз и накопленного напряжения.

Таким образом, вы добиваетесь более элегантной и расслабленной осанки, что облегчает поддержание правильного положения тела даже за пределами коврика.

Кроме того, это открытие помогает снизить стресс, поскольку более свободное дыхание стимулирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление и восстановление.

Таким образом, дандасана становится жестом, питающим не только тело, но и разум.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

