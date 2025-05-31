Накачай огромные мышцы без отягощений: эти 3 упражнения помогут обрести идеальную фигуру без жира

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Три упражнения с собственным весом для начинающих и 15-минутная тренировка помогут повысить общий уровень активности и укрепить тело.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на беговой дорожке

Найдите место, расстелите один из лучших ковриков для йоги и включите один из любимых плейлистов для тренировок, чтобы получить мотивацию.

Эту тренировку можно включить в ежедневную программу и масштабировать в соответствии с любыми возможностями. Вам не нужны веса, хотя вы можете использовать их, если хотите; если вы все же решите нагрузиться, имейте в виду, что эта тренировка использует повторения для наращивания интенсивности, поэтому выбирайте средне-тяжелые веса, которые позволят вам закончить количество повторений выше 10.

Ключ к получению результатов от вашей программы упражнений — последовательность — формирование привычки заниматься на постоянной основе в течение дней, недель, месяцев и лет.

Тренировка из трёх упражнений с собственным весом: AMRAP (как можно больше раундов): 20 приседаний 40 выпадов 400-метровый бег.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

