Эти три правила по развитию умственной выносливости изменят ваше тело и жизнь

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Упражнения помогают улучшить эмоциональное и психическое здоровье. Такая незначительная активность, как короткая прогулка (особенно на природе), может улучшить настроение и уменьшить чувство тревоги, прежде чем вы задумаетесь о физических преимуществах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

Многие люди не чувствуют мотивацию заниматься спортом. По этой причине тренер создал три физических ухищрения для поддержания мотивации в спортзале.

Делайте тренировки, которые вам не нравятся время от времени. На самом деле, выполнение упражнений, которые вам не нравятся, может иметь неожиданные преимущества для здоровья.

По мнению тренера, радость может прийти из неожиданных мест, даже от тренировки, которая вам раньше не нравилась.

Дыхательная работа действительно важна. Она помогает мотивировать себя. Дыхание — это фундаментальный физический аспект правильной тренировки. Без использования дыхания вы не сможете успешно практиковать ни одну тренировку, будь то бег, тяжелая атлетика или йога.

Но помимо сохранения вашей физической безопасности, умение останавливаться на мгновение и сосредотачиваться на дыхании также имеет преимущества для психического благополучия.

Прогулка перед сном действует как лекарство. Ходьба не вызывает сильного стресса и доступна, она поможет вам чувствовать себя спокойнее, расслабленнее и менее напряженным, независимо от того, гуляете ли вы днем или ночью.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

