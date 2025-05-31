Похудеть и развить умственную выносливость за 15 минут в день: делайте эти упражнения

Способная развивать функциональную силу и ускорять обмен веществ, тренировка также является испытанием умственной выносливости.
Она состоит из четырех упражнений, которые вы тоже можете попробовать.
Преимущество гимнастики в том, что вы можете заниматься ею где угодно, учитывая, что вы занимаетесь с собственным весом и минимальным оборудованием.
Занятия калистеникой также подходят для занятий на открытом воздухе, поскольку вы можете использовать парковое оборудование, такое как турники и скамейки, в своей программе.
Упражнения:
Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.
Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?