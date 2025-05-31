Похудеть и развить умственную выносливость за 15 минут в день: делайте эти упражнения

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Способная развивать функциональную силу и ускорять обмен веществ, тренировка также является испытанием умственной выносливости.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина делает бёрпи

Она состоит из четырех упражнений, которые вы тоже можете попробовать.

Преимущество гимнастики в том, что вы можете заниматься ею где угодно, учитывая, что вы занимаетесь с собственным весом и минимальным оборудованием.

Занятия калистеникой также подходят для занятий на открытом воздухе, поскольку вы можете использовать парковое оборудование, такое как турники и скамейки, в своей программе.

Упражнения:

Бег челноком x10 Прыжки в длину с берпи x5 Отжимания x20 Выпады вперед x20

Уточнения

Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

