Спортсмен думал, что тренирует академика — а он оказался самым влиятельным человеком Ватикана

За последние две недели весь мир узнал имя уроженца Чикаго кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который был избран Папой Римским на Ватиканском конклаве 8 мая и теперь известен только как Папа Франциск XIV. Его называют Лео.
69-летний Прево очень хорошо знаком с 26-летним итальянцем Валерио Мазеллой, который в течение двух лет был членом XIV-го легиона. Персональный тренер Лео в спортзале в Риме.
Что удивительно в этой истории, так это не то, что Папа пошел к персональному тренеру, несмотря на свой преклонный возраст, а то, что его тренер понятия не имел, что он наставник Папы Римского. Он узнал об этом только из телевизионной трансляции папских выборов.
"Никто здесь, в спортзале, не знал, кем был Роберт, ныне кардинал Лев XIV, и меньше всего я, который его тренировал", — рассказал Маселла агентству AP News, вспоминая, как он был удивлен, когда увидел своего знакомого на балконе собора Святого Петра.
Тренер всегда думал, что Роберт — какой-то профессор или академик, и никогда не думал, что он может служить церкви.
"Когда я увидел его по телевизору, я сразу его узнал. Я не мог в это поверить. Я тренировал Папу, невероятно. Для меня он был просто клиентом, как и все остальные, и вел себя в спортзале, как и все остальные", — отметил тренер.
Он добавил, что его клиент не давал повода для подозрений: он всегда приходил на тренировки в совершенно обычной уличной одежде, и ни в коем случае не в рясе.
Наконец, он также раскрыл некоторую информацию о тренировках, которые он проводил для нового лидера католической церкви: по его словам, Лев XIV посещал спортзал несколько раз в неделю, и, судя по его физическому состоянию, он мог легко тренироваться в течение 10-15 лет, как утверждает его наставник. Основными упражнениями были беговая дорожка и велотренажер.
Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.
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