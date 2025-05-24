Спортсмен думал, что тренирует академика — а он оказался самым влиятельным человеком Ватикана

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

За последние две недели весь мир узнал имя уроженца Чикаго кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который был избран Папой Римским на Ватиканском конклаве 8 мая и теперь известен только как Папа Франциск XIV. Его называют Лео.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ватикан

69-летний Прево очень хорошо знаком с 26-летним итальянцем Валерио Мазеллой, который в течение двух лет был членом XIV-го легиона. Персональный тренер Лео в спортзале в Риме.

Что удивительно в этой истории, так это не то, что Папа пошел к персональному тренеру, несмотря на свой преклонный возраст, а то, что его тренер понятия не имел, что он наставник Папы Римского. Он узнал об этом только из телевизионной трансляции папских выборов.

"Никто здесь, в спортзале, не знал, кем был Роберт, ныне кардинал Лев XIV, и меньше всего я, который его тренировал", — рассказал Маселла агентству AP News, вспоминая, как он был удивлен, когда увидел своего знакомого на балконе собора Святого Петра.

Тренер всегда думал, что Роберт — какой-то профессор или академик, и никогда не думал, что он может служить церкви.

"Когда я увидел его по телевизору, я сразу его узнал. Я не мог в это поверить. Я тренировал Папу, невероятно. Для меня он был просто клиентом, как и все остальные, и вел себя в спортзале, как и все остальные", — отметил тренер.

Он добавил, что его клиент не давал повода для подозрений: он всегда приходил на тренировки в совершенно обычной уличной одежде, и ни в коем случае не в рясе.

Наконец, он также раскрыл некоторую информацию о тренировках, которые он проводил для нового лидера католической церкви: по его словам, Лев XIV посещал спортзал несколько раз в неделю, и, судя по его физическому состоянию, он мог легко тренироваться в течение 10-15 лет, как утверждает его наставник. Основными упражнениями были беговая дорожка и велотренажер.

Уточнения

Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

