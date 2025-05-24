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Пробежали — и лишились виз: марафон в КНДР обернулся международным скандалом

2:24
Спорт

Британскому YouTube-блогеру Гарри Джаггерду удалось проникнуть в Северную Корею и записать видео, которые он загрузил в свой аккаунт.

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Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Северная Корея фактически открыла доступ иностранцам к участию в Пхеньянском марафоне: вместе с ним в столицу под предлогом марафона устремились и многие другие создатели контента, которые открыли для себя секреты страны и поделились ими.

Для Джаггерда это был первый марафон в жизни, как, вероятно, и для всех остальных иностранцев, участвовавших в забеге: 90% из них были создателями контента, настоящих спортсменов было всего 10%.

"Экскурсоводы определенно не ожидали (что почти все мы создатели контента)", — сказал блогер в интервью американскому телеканалу CNN.

Гиды никогда не видели столько камер, направленных на них. На видео блогера можно увидеть, как иностранцы общаются в метро с местными: по внешнему виду северокорейцев создается впечатление, что они никогда не видели в городе иностранных туристов.

Северная Корея старается тщательно следить за всем, что делают или говорят иностранцы в стране. Путешествовать по стране очень сложно. Пхеньян проводит политику крайней изоляции. Туризм строго контролируется, въезд и поездки возможны только через уполномоченные правительством агентства.

"Вам придется спросить у своего гида разрешения на запись видео", — сказал YouTube-блогер Джаггерд. "Если вам говорят не снимать, вы просто не сможете снимать. Наша группа снимала в местах, где они не могли этого сделать".

Сразу после марафона въезд в Северную Корею вновь стал невозможен: внезапно были аннулированы 200 иностранных виз в Пхеньян, включая визы британцев, китайцев и россиян.

Правительство Северной Кореи негативно отреагировало на распространение видеороликов, снятых западными пользователями YouTube, поскольку создаваемый ими образ страны был не слишком позитивным. Поэтому он решил возобновить контроль за выдачей иностранных виз.

Политическая пропаганда Северной Кореи тщательно контролирует все и таким образом пытается сохранить власть и вооруженные силы, не беспокоясь о том, что что-то пойдет не так.

Уточнения

Пхенья́н (кор. 평양?, 平壤?, Пхёнъян) — столица и крупнейший город КНДР. Является административным, культурным и историческим центром страны.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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