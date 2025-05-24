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Странная развязка в Серии А: победу Интера перечеркнула одна важная деталь

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Спорт

"Интер" хоть и выиграл "Комо" со счетом 2:0, все равно попрощался с шансами на чемпионский титул.

Футбольный мяч в сетке
Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футбольный мяч в сетке

"Нерадзурри", отстававшим на одно очко перед началом сегодняшних матчей, нужен был не только успех в своем матче, но и неудача "Наполи" дома с "Кальяри". Однако "Партенопеи" Антонио Конте одержали победу с тем же результатом в своем матче и завоевали Скудетто.

За "Интер" отличились Стефан де Ври (21') и Хоакин Корреа (51'). Симоне Индзаги дал многим своим игрокам отдохнуть и сумел сберечь силы для предстоящего через неделю финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Красную карточку вручили Пепе Рейну, для которого это был последний матч в карьере 42-летнего испанца.

Уточнения

Хосе́ Мануэ́ль Ре́йна Па́эс (исп. José Manuel Reina Páez; род. 31 августа 1982[…], Мадрид), также известен как Пе́пе Рейна (исп. Pepe Reina) (он сам предпочитает это прозвище) — испанский футболист, вратарь, наиболее известен своими выступлениями за английский клуб «Ливерпуль». 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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