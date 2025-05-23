Выиграл финал, но может уйти: Тоттенхэм рискует потерять тренера мечты

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Несмотря на то, что Анже Постекоглу помог "Тоттенхэму" выиграть "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы, он может покинуть клуб.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

По данным Daily Mail, игроки "Шпор" не ожидают, что австралиец останется у руля команды. Победа со счетом 1:0 принесла "Тоттенхэму" первый трофей за 17 лет и положила конец 41-летнему ожиданию европейского титула.

Победа обеспечила клубу место в Лиге чемпионов на следующий сезон и участие в матче за Суперкубок УЕФА в августе против "Интера" или "Пари Сен-Жермен".

Контракт Постекоглу действует еще год, но его будущее зависит от решения президента Дэниела Леви.

По имеющимся данным, Леви уже рассматривает другие варианты тренерской карьеры, включая Марку Силву из "Фулхэма", что предполагает возможную смену у руля.

Уточнения

«То́ттенхэм Хо́тспур» (полное название — Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур», англ. Tottenham Hotspur Football Club; английское произношение: [ˈtɒtənəm 'hɔtspɜ: 'futbɔ:l klʌb], «То́ттенем Хо́тспер») — английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, боро Харинги на севере Лондона.

