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Кто выиграет Скудетто? ИИ назвал победителя среди Наполи и Интера

1:42
Спорт

Прогноз ИИ на победу в матчах "Наполи" — "Кальяри" и "Комо" — "Интер" основан на ряде факторов, таких как мотивация, окружающая обстановка, психологическое давление, управление эмоциями и тактика в реальном времени. Вот что может произойти в последний день.

Стадион Аль-Наср
Фото: commons.wikimedia.org by Alina.chiorean, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион Аль-Наср

Кто победит в чемпионате по версии искусственного интеллекта?

Спойлер: по словам Грока, наиболее вероятным сценарием является то, что команда Антонио Конте пришьет трехцветную кокарду на свои футболки благодаря победе над сардинцами.

Матч пройдет на стадионе Марадоны, который, как ожидается, будет переполнен, а билеты будут распроданы всего за несколько часов.

Прогнозируемый результат — 2-0, что означает 82 очка и титул в кармане.

"Наполи" выходит на поле после нулевой ничьей с "Пармой", демонстрируя надежность обороны, но трудности в реализации своих моментов. Команда воодушевлена перспективой выиграть титул перед своими болельщиками, ожидается высокая явка и уже подготовлена сцена для возможной церемонии награждения", — считает ИИ.

В Комо "Интер" выиграл со счетом 2:1, но разрыв в -1 лишился возможности занять второе место (81).

"Они вышли на поле после ничьей 2:2 с "Лацио", пропустив гол на 90-й минуте, что помешало им выйти вперед в турнирной таблице. Команда также находится под давлением в преддверии финала Лиги чемпионов 31 мая против "ПСЖ", что может повлиять на их энергетический баланс", — сказано в сообщении нейросети.

Уточнения

«На́поли» (итал. Società Sportiva Calcio Napoli, произношение [ˈnaːpoli]) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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