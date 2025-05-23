Мечта жила ровно 7 минут: вот что Джокович сделал с Фучовичем в Женеве

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Чемпион 2018 года Мартон Фучович проиграл в двух сетах подряд 24-кратному победителю турниров Большого шлема Новаку Джоковичу в 1/8 финала мужского теннисного турнира на грунтовых кортах в Женеве, общий призовой фонд которого составляет 596 000 евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Венгр, занимающий 134-е место в мировом рейтинге, в шестой раз встретился с Джоковичем. В пяти матчах, прошедших до сих пор, белградская классика оказалась лучше.

Они встречались на Открытом чемпионате США 2018 года, в 2019 году в Дохе, в четвертьфинале Уимблдона 2021 года, на турнире Paris Indoor 1000 в том же году, а затем на "Ролан Гаррос" в 2023 году.

33-летний венгерский теннисист недавно выбыл из первой сотни из-за неудачной защиты титула в Бухаресте, но он проводит отличный сезон, выиграв в феврале в Бахрейне трофей претендента. Однако бывшей первой ракетке мира в этом году еще не удалось выиграть ни одного матча на грунте: его первые и последние матчи состоялись в Монте-Карло и Мадриде.

Но в матче со швейцарцами ничего этого не было заметно, поскольку Джокович играл крайне уверенно и зрелищно как подающий, так и принимающий, одержав победу над своим венгерским соперником за 1 час и 17 минут.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

