Датские хоккеисты долгое время удерживали счет 0:0, а единственный гол канадцы забили на 46-й минуте. Однако хозяевам поля удалось переломить счет в последние три минуты и выйти в полуфинал ЧМ.
Исход матча решил 59:12 нападающий Ник Олесен, выступающий за клуб Экстралиги Ческе-Будеевице.
Дания впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Впервые с 2014 года Канада отсутствует в четверке лидеров.
Следующим соперником датских хоккеистов в Стокгольме станет сборная Швейцарии, которой они уступили на групповом этапе со счетом 2:5.
Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.