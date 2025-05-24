Первоклассная хоккейная сенсация: как Дания отправила домой канадских звёзд

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Датские хоккеисты долгое время удерживали счет 0:0, а единственный гол канадцы забили на 46-й минуте. Однако хозяевам поля удалось переломить счет в последние три минуты и выйти в полуфинал ЧМ.

Фото: wikimedia.org by Veccamus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чемпионат мира по хоккею

Исход матча решил 59:12 нападающий Ник Олесен, выступающий за клуб Экстралиги Ческе-Будеевице.

Дания впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Впервые с 2014 года Канада отсутствует в четверке лидеров.

Следующим соперником датских хоккеистов в Стокгольме станет сборная Швейцарии, которой они уступили на групповом этапе со счетом 2:5.

Уточнения

Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.



