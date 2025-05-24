Неймар возвращается, но Сантос уступает CRB по пенальти в Кубке Бразилии

CRB обыграл "Сантос" со счетом 5:4 в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка Бразилии после ничьей 0:0 в основное время на стадионе "Рей Пеле".
Неймар вернулся, но этого оказалось недостаточно, чтобы вывести "Сантос" вперед. Главным героем матча стал Матеус Альбино. Вратарь совершил несколько сейвов за 90 минут и даже отразил решающий удар Зе Ивалдо.
Неймар вернулся на поле спустя 36 дней. Он вышел на замену на 20-й минуте второго тайма, оправившись от травмы мышцы левого бедра, и создал главные моменты "Сантоса", прежде чем была подтверждена ничья 0:0. Номер 10 реализовал первый пенальти Пейше. Гильерме и Зе Ивальдо не реализовали пенальти в пользу Сантоса.
Гильерме изолирован сразу после того, как Габриэль Бразао отразил пенальти Фернандо Энрике.
Приз за выход в 1/8 финала составляет 2,3 миллиона реалов. Эта стоимость имеет основополагающее значение для бюджета CRB.
Погруженный в кризис и занимающий предпоследнее место, "Сантос" вернется на поле, чтобы встретиться с "Виторией" 25 мая на стадионе "Баррадан" в 10-м туре чемпионата Бразилии.
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