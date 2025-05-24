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Неймар возвращается, но Сантос уступает CRB по пенальти в Кубке Бразилии

1:25
Спорт

CRB обыграл "Сантос" со счетом 5:4 в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка Бразилии после ничьей 0:0 в основное время на стадионе "Рей Пеле".

Футбольное поле
Фото: pxhere.com is licensed under public domain
Футбольное поле

Неймар вернулся, но этого оказалось недостаточно, чтобы вывести "Сантос" вперед. Главным героем матча стал Матеус Альбино. Вратарь совершил несколько сейвов за 90 минут и даже отразил решающий удар Зе Ивалдо.

Неймар вернулся на поле спустя 36 дней. Он вышел на замену на 20-й минуте второго тайма, оправившись от травмы мышцы левого бедра, и создал главные моменты "Сантоса", прежде чем была подтверждена ничья 0:0. Номер 10 реализовал первый пенальти Пейше. Гильерме и Зе Ивальдо не реализовали пенальти в пользу Сантоса.

Гильерме изолирован сразу после того, как Габриэль Бразао отразил пенальти Фернандо Энрике.

Приз за выход в 1/8 финала составляет 2,3 миллиона реалов. Эта стоимость имеет основополагающее значение для бюджета CRB.

Погруженный в кризис и занимающий предпоследнее место, "Сантос" вернется на поле, чтобы встретиться с "Виторией" 25 мая на стадионе "Баррадан" в 10-м туре чемпионата Бразилии.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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