Спортивные игры под препаратами: необычный турнир проведут в Лас-Вегасе

На Enhanced Games допинг будет не только разрешен, но и рекомендован, а тем, кто побьет мировые рекорды в беге или плавании заплатят миллион долларов.
Организаторы запускают "соревнования под препаратами", чтобы вывести на мировую спортивную арену новых звезд. Соревнования проведут по типу Олимпийских игр, но только в трех дисциплинах: беге на короткие дистанции, плавание и тяжелая атлетика.
Состязания могут начаться уже в мае 2026 года. Одним из спонсоров стал Трамп-младший, пишет KP. RU.
До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.