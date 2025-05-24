Спортивные игры под препаратами: необычный турнир проведут в Лас-Вегасе

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На Enhanced Games допинг будет не только разрешен, но и рекомендован, а тем, кто побьет мировые рекорды в беге или плавании заплатят миллион долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бегунья готовится к забегу

Организаторы запускают "соревнования под препаратами", чтобы вывести на мировую спортивную арену новых звезд. Соревнования проведут по типу Олимпийских игр, но только в трех дисциплинах: беге на короткие дистанции, плавание и тяжелая атлетика.

Состязания могут начаться уже в мае 2026 года. Одним из спонсоров стал Трамп-младший, пишет KP. RU.

Уточнения

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.

