Неожиданности футбольной арены: кто возьмёт титул Чемпиона – Наполи или Интер?

Осталось всего несколько часов до матчей между "Наполи" и "Интером", которые определят, какая из двух команд сможет похвастаться титулом Чемпиона Италии.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольный мяч

У неаполитанцев преимущество в одно очко, и они ждут встречи на стадионе "Марадона" с "Кальяри", который уже в безопасности; "Интер" должен победить в Комо — еще одной команде, которой нечего больше требовать от чемпионата — и надеяться на ошибку подопечных Конте.

Таким образом, "Наполи" является фаворитом, но мы знаем, что в футболе неожиданности всегда подстерегают. Нельзя исключать даже возможность стыковых матчей: если "скуадра адзурри" проиграет "Кальяри", а "Интер" не сможет продвинуться дальше ничьей в Комо, то для определения обладателя трехцветного флага придется провести поединок между двумя претендентами.

Вероятность выхода в плей-офф явно весьма мала. "Интер" наверняка с радостью избежал бы этого: дата этого гипотетического испытания назначена на 26 мая, за пять дней до финала Лиги чемпионов, в котором "нерадзурри" сыграют за звание чемпионов Европы с "Пари Сен-Жермен". Президент Серии А Эцио Мария Симонелли вмешался именно в этот аспект, выдвинув предложение, которое вызывает дискуссии.

По мнению Симонелли, правильно сохранить идею плей-офф в случае, если две команды завершат чемпионат с одинаковым количеством очков. Однако только в одном случае президент Серии А посчитал бы более правильным применить старый метод раздельной классификации: если одна из двух участвующих команд также играет в финале европейского турнира, то плей-офф не следует проводить.

Уточнения

«На́поли» (итал. Società Sportiva Calcio Napoli, произношение [ˈnaːpoli]) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году.

