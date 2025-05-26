Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пионы требуют вашей заботы: как установка подпорок после удобрения спасёт цветы
Неожиданная польза кофе: почему врачи теперь хвалят этот напиток
Питьевой фонтанчик для кошки: важная деталь ухода или лишняя прихоть
Гуманоиды подрались: первые в мире бои роботов провели в Китае
Киноа на вашей тарелке: как она улучшает здоровье и как приготовить вкусный и питательный салат
Без ножниц не вырастет: что срезать у дерева сразу после пересадки
Летний макияж в стиле латте: как создать привлекательный образ в сладких карамельных оттенках
Медицинский прорыв: ИИ спасает жизни благодаря своей точности в критических ситуациях
10 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу достались сборной Казахстана

Неожиданности футбольной арены: кто возьмёт титул Чемпиона – Наполи или Интер?

Спорт

Осталось всего несколько часов до матчей между "Наполи" и "Интером", которые определят, какая из двух команд сможет похвастаться титулом Чемпиона Италии.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

У неаполитанцев преимущество в одно очко, и они ждут встречи на стадионе "Марадона" с "Кальяри", который уже в безопасности; "Интер" должен победить в Комо — еще одной команде, которой нечего больше требовать от чемпионата — и надеяться на ошибку подопечных Конте.

Таким образом, "Наполи" является фаворитом, но мы знаем, что в футболе неожиданности всегда подстерегают. Нельзя исключать даже возможность стыковых матчей: если "скуадра адзурри" проиграет "Кальяри", а "Интер" не сможет продвинуться дальше ничьей в Комо, то для определения обладателя трехцветного флага придется провести поединок между двумя претендентами.

Вероятность выхода в плей-офф явно весьма мала. "Интер" наверняка с радостью избежал бы этого: дата этого гипотетического испытания назначена на 26 мая, за пять дней до финала Лиги чемпионов, в котором "нерадзурри" сыграют за звание чемпионов Европы с "Пари Сен-Жермен". Президент Серии А Эцио Мария Симонелли вмешался именно в этот аспект, выдвинув предложение, которое вызывает дискуссии.

По мнению Симонелли, правильно сохранить идею плей-офф в случае, если две команды завершат чемпионат с одинаковым количеством очков. Однако только в одном случае президент Серии А посчитал бы более правильным применить старый метод раздельной классификации: если одна из двух участвующих команд также играет в финале европейского турнира, то плей-офф не следует проводить.

Уточнения

«На́поли» (итал. Società Sportiva Calcio Napoli, произношение [ˈnaːpoli]) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Поезд Баку — Ленинград: маршрут от Каспия до Балтики
Туризм
Поезд Баку — Ленинград: маршрут от Каспия до Балтики Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Последние материалы
Неожиданная польза кофе: почему врачи теперь хвалят этот напиток
Питьевой фонтанчик для кошки: важная деталь ухода или лишняя прихоть
Гуманоиды подрались: первые в мире бои роботов провели в Китае
Киноа на вашей тарелке: как она улучшает здоровье и как приготовить вкусный и питательный салат
Без ножниц не вырастет: что срезать у дерева сразу после пересадки
Летний макияж в стиле латте: как создать привлекательный образ в сладких карамельных оттенках
Медицинский прорыв: ИИ спасает жизни благодаря своей точности в критических ситуациях
10 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу достались сборной Казахстана
Две лишних секунды — но без них машина стареет в разы быстрее
Молодость не вернуть? Ошибаетесь — вот как мужчины обходят природу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.