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Кубок России по футболу лопнул как воздушный шарик: на заводе все шокированы

Спорт

Хрустальный кубок России по футболу лопнул прямо на заводе. Его должны были отдать победителю финального матча Кубка России между ЦСКА и "Ростовом". Однако трофей раскололся на стадии производства — за несколько дней до передачи в РФС.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Там, кстати, прокомментировали ситуацию. "На производстве может случиться всякое, но суперфиналисты без трофея точно не останутся", — заявили в РФС. Новый кубок должны доставить до конца этой недели или в начале следующей.

Напомним, что финал Кубка России сезона-2024/25 состоится 1 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Уточнения

Ку́бок Росси́и по футбо́лу — ежегодное соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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