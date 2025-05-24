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Популярен у новичков, бесполезен для прогресса: тренажёр, которого стоит избегать

1:48
Спорт

Многие новички в зале уверены: чем больше тренажеров — тем быстрее результат. Особенно часто выбор падает на беговую дорожку. Удобно, знакомо, "движение есть" — вроде бы всё хорошо. Но на деле это далеко не лучший помощник в борьбе с лишними килограммами. Почему — объясняем по шагам.

Женщина на беговой дорожке
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на беговой дорожке

Почему беговая дорожка может мешать прогрессу

На беговой дорожке работают в основном ноги. Причём, если вы просто идёте в комфортном темпе, эффект от тренировки минимален. А руки, корпус и мышцы пресса при этом почти не задействуются. Неудивительно, что даже при часе ходьбы фигура остаётся в прежней форме.

Мозг в режиме сериала

Есть ещё одна тонкая деталь: когда во время бега внимание уходит в экран или на музыку в наушниках, тело работает менее эффективно. Исследования показывают, что фокусировка на движении напрямую влияет на активность мышц. Если ум занят просмотром сериала, бег становится "фоновым", а жир сжигается медленнее.

Эффект плато и выгорание

Даже если пробегать по два часа в день, в какой-то момент организм адаптируется, и вес перестаёт снижаться. Это — эффект плато. Кроме того, однообразная кардио-нагрузка без силовых тренировок приводит к потере мотивации и упадку сил.

Что делать вместо

Беговую дорожку не обязательно вычёркивать из плана совсем. Её стоит использовать как разогрев: 15-20 минут активной ходьбы или лёгкого бега перед силовой тренировкой помогают подготовить мышцы к нагрузке. Но не стоит строить все надежды только на этот тренажёр — стройность требует комплексного подхода.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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