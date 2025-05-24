Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины

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Если упорные тренировки и правильное питание не помогают избавиться от живота, возможно, дело не в калориях, а в гормонах. Некоторые из них напрямую влияют на накопление жира в области талии — и пока они выходят из баланса, похудение будет почти невозможным.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Что такое гормональный живот

Лишний жир на животе — не просто эстетическая проблема. Часто он сигнализирует о сбоях в работе гормональной системы. Ключевую роль в этом играют кортизол, инсулин и пролактин.

Кортизол: гормон стресса. Его избыток запускает накопление жира, особенно в области живота, вызывает тягу к сладкому и провоцирует инсулинорезистентность. Постоянный недосып, поздний отход ко сну, кофе вместо завтрака и постоянные гаджеты — всё это стимулирует его выброс.

гормон стресса. Его избыток запускает накопление жира, особенно в области живота, вызывает тягу к сладкому и провоцирует инсулинорезистентность. Постоянный недосып, поздний отход ко сну, кофе вместо завтрака и постоянные гаджеты — всё это стимулирует его выброс. Инсулин: при регулярном переедании и низкой активности перестаёт нормально усваиваться клетками. В ответ организм накапливает жир, особенно в области живота. При объёме талии свыше 80 см у женщин можно говорить об абдоминальном ожирении.

при регулярном переедании и низкой активности перестаёт нормально усваиваться клетками. В ответ организм накапливает жир, особенно в области живота. При объёме талии свыше 80 см у женщин можно говорить об абдоминальном ожирении. Пролактин: замедляет обмен веществ и усиливает аппетит. Его избыток также связан с набором веса в области талии, груди и спины.

Что делать

Сдать анализы: на кортизол, инсулин, пролактин, а также гормоны щитовидки, витамин D, холестерин.

на кортизол, инсулин, пролактин, а также гормоны щитовидки, витамин D, холестерин. Нормализовать режим: засыпать до 23:00, завтракать белками и сложными углеводами, питаться 3 раза в день без перекусов.

засыпать до 23:00, завтракать белками и сложными углеводами, питаться 3 раза в день без перекусов. Убрать из рациона сладости, фастфуд, добавки и красители.

сладости, фастфуд, добавки и красители. Уменьшить калорийность рациона примерно на 20%, без экстремальных диет.

примерно на 20%, без экстремальных диет. Добавить движение: пешие прогулки, посильные тренировки.

пешие прогулки, посильные тренировки. Устранить источники стресса: будь то работа, люди или собственный перфекционизм.

Когда гормоны в порядке, живот уходит сам — без истязающих диет и марафонов по беговой дорожке.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

