Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины

Если упорные тренировки и правильное питание не помогают избавиться от живота, возможно, дело не в калориях, а в гормонах. Некоторые из них напрямую влияют на накопление жира в области талии — и пока они выходят из баланса, похудение будет почти невозможным.
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес
Что такое гормональный живот
Лишний жир на животе — не просто эстетическая проблема. Часто он сигнализирует о сбоях в работе гормональной системы. Ключевую роль в этом играют кортизол, инсулин и пролактин.
Кортизол: гормон стресса. Его избыток запускает накопление жира, особенно в области живота, вызывает тягу к сладкому и провоцирует инсулинорезистентность. Постоянный недосып, поздний отход ко сну, кофе вместо завтрака и постоянные гаджеты — всё это стимулирует его выброс.
Инсулин: при регулярном переедании и низкой активности перестаёт нормально усваиваться клетками. В ответ организм накапливает жир, особенно в области живота. При объёме талии свыше 80 см у женщин можно говорить об абдоминальном ожирении.
Пролактин: замедляет обмен веществ и усиливает аппетит. Его избыток также связан с набором веса в области талии, груди и спины.
Что делать
Сдать анализы: на кортизол, инсулин, пролактин, а также гормоны щитовидки, витамин D, холестерин.
Нормализовать режим: засыпать до 23:00, завтракать белками и сложными углеводами, питаться 3 раза в день без перекусов.
Убрать из рациона сладости, фастфуд, добавки и красители.
Уменьшить калорийность рациона примерно на 20%, без экстремальных диет.
Устранить источники стресса: будь то работа, люди или собственный перфекционизм.
Когда гормоны в порядке, живот уходит сам — без истязающих диет и марафонов по беговой дорожке.
Уточнения
Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.