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Никаких марафонов и диет: тихий трюк, который включает метаболизм после 45

2:44
Спорт

Во время менопаузы тело меняется — и сбросить вес становится сложнее. Диеты, которые раньше давали быстрый результат, вдруг перестают работать. Кажется, организм начал жить по своим правилам. Но хорошие новости есть: сработают новые подходы, в том числе простое и действенное "правило 8x8".

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Почему во время менопаузы сложнее худеть

Снижение уровня эстрогена, снижение активности, нарушения сна, стресс — всё это влияет на метаболизм и повышает склонность к накоплению жира. Особенно в области живота и бедер. Но дело не только в гормонах. Ошибки в питании, недостаток воды и привычка перекусывать на бегу усугубляют ситуацию.

Что такое правило 8x8

Это не тренировка и не диета. Это привычка, которую легко встроить в день: выпивайте 8 стаканов воды по 8 унций (примерно 230 мл) в день. В сумме — около 2 литров. Постепенное и регулярное питьё воды помогает:

  • Подавлять ложное чувство голода (часто мы путаем жажду с аппетитом).
  • Ускорять обмен веществ.
  • Снижать задержку жидкости.
  • Улучшать работу ЖКТ.
  • Стабилизировать настроение и уровень энергии.

Совет: не пейте залпом. Пейте медленно, мелкими глотками — так вода действительно "работает".

Какие продукты помогут худеть в менопаузу

  • Клетчатка и цельные злаки: овсянка, киноа, коричневый рис, хлеб из цельного зерна.
  • Продукты с омега-3: дикая рыба, семена чиа, льняное семя, грецкие орехи.
  • Полезные жиры и белки: яйца, бобовые, авокадо, йогурт, нежирное мясо.

И наоборот, откажитесь от

  • Рафинированного сахара (соки, сладкая выпечка, шоколадки).
  • Белых углеводов (хлеб, картофель без кожуры, рис).
  • Излишков соли (продукты с высоким содержанием натрия).
  • Кофеина и алкоголя (они провоцируют приливы и нарушают сон).

Питание по часам — ещё один секрет

Регулярность — ваш союзник. Ешьте здоровые продукты и перекусы в одно и то же время каждый день. Это стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает самочувствие и снижает эмоциональный голод.

Заключение: менопауза — не приговор

Снижение веса в этом периоде требует не жесткой диеты, а мягкой перестройки привычек. Главное — слушать своё тело, не пугаться перемен и внедрять простые, но действенные решения, вроде "правила 8x8".

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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