Считаешь калории, а вес стоит? Вот 4 причины, почему тело игнорирует твои усилия

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Ты считаешь калории, сокращаешь порции, но вес всё равно не сдвигается с мертвой точки? Возможно, проблема не в формуле, а в деталях. Дефицит калорий — действительно рабочая схема, но только если соблюдать её грамотно. Вот четыре ошибки, которые могут свести твои старания к нулю.

Фото: https://www.freepik.com Диета

Слишком сильное урезание калорий

Меньше — не всегда лучше. Если ты опускаешь суточную норму слишком низко, организм входит в режим экономии: метаболизм замедляется, жир не горит, а ты сталкиваешься с усталостью и срывами. Помни: для женщин суточная норма — от 1800 до 2400 ккал, для мужчин — от 2000 до 3000. Снижай калораж разумно — на 10-20% от поддерживающего уровня, не более.

Игнорирование состава тела

Вес — не всегда показатель прогресса. Мышцы тяжелее жира, но занимают меньше объема. Ты можешь выглядеть стройнее, но вес при этом почти не меняется. Не зацикливайся на цифрах: посмотри на себя в зеркало, оцени, стало ли тело рельефнее, подтянулась ли кожа.

Недостаток сна и физической активности

Дефицит калорий работает лучше в тандеме с полноценным сном и регулярным движением. Простой сон менее 7 часов в сутки может затормозить жиросжигание. А умеренные тренировки не только ускоряют метаболизм, но и помогают справиться с чувством голода.

Хронический стресс

Даже если ты идеально соблюдаешь план, но постоянно живёшь в напряжении, похудеть будет сложно. Кортизол — гормон стресса — замедляет метаболизм и усиливает тягу к еде. Включи в распорядок дня прогулки, отдых, дыхательные практики — и увидишь, как начнёт меняться тело.

Дефицит работает, но только если ты соблюдаешь баланс и не забываешь о себе. Не гонись за быстрым результатом — береги метаболизм, и он ответит взаимностью.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

