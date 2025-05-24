Хватит прятаться под парео: 7 упражнений, которые подтянут тело к лету

С приходом тепла хочется чувствовать себя бодро и выглядеть на все сто. Необязательно записываться в зал — короткая домашняя тренировка поможет проработать мышцы, ускорить метаболизм и почувствовать себя увереннее уже через пару недель. Главное — регулярность.
Перед основной частью важно разогреться:
Такой разогрев подготовит суставы и запустит кровоток.
3 подхода по 15 раз.
3 подхода по 12 на каждую ногу.
По 30-60 секунд, 3 подхода.
3 подхода по 15-20 повторов.
3 подхода по 20 повторов на каждую сторону.
3 подхода по 30-40 секунд.
Занимайтесь 3-4 раза в неделю по 20 минут. Удобное время — утро или день. Главное — не откладывать: начните с пары упражнений, и тело само подскажет, что хочет больше движения.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.