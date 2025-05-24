Хватит прятаться под парео: 7 упражнений, которые подтянут тело к лету

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

С приходом тепла хочется чувствовать себя бодро и выглядеть на все сто. Необязательно записываться в зал — короткая домашняя тренировка поможет проработать мышцы, ускорить метаболизм и почувствовать себя увереннее уже через пару недель. Главное — регулярность.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Разогрев: 5 минут на включение тела

Перед основной частью важно разогреться:

Бег на месте: 1 минута.

1 минута. Подъёмы коленей: 1 минута.

1 минута. Тряска руками и ногами: 1 минута.

1 минута. Круговые движения плечами и тазом.

Махи ногами и наклоны головы.

Такой разогрев подготовит суставы и запустит кровоток.

Основная часть: 7 упражнений для всего тела

Приседания

Классика для ягодиц и бёдер. Садитесь, как будто на невидимый стул. Пятки не отрывайте, спина ровная.

3 подхода по 15 раз.

Выпады назад

Делаем шаг назад, колени — под прямым углом.

3 подхода по 12 на каждую ногу.

Планка

Работает весь корпус. Держим тело в прямой линии, не прогибаясь.

По 30-60 секунд, 3 подхода.

Ягодичный мостик

Из положения лёжа поднимаем таз и сжимаем ягодицы.

3 подхода по 15-20 повторов.

Скручивания для пресса

Касаемся локтем противоположного колена, поясница прижата к полу.

3 подхода по 20 повторов на каждую сторону.

Упражнение на осанку

Стоим, разводим руки и сжимаем лопатки, будто удерживаем карандаш между ними.

3 подхода по 30-40 секунд.

Сколько тренироваться

Занимайтесь 3-4 раза в неделю по 20 минут. Удобное время — утро или день. Главное — не откладывать: начните с пары упражнений, и тело само подскажет, что хочет больше движения.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

