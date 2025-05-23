Легально не бегать: интервальная техника ходьбы, которая даёт больше, чем беговая дорожка

Забываем про скучные прогулки — пришла очередь японской интервальной ходьбы. Этот научно обоснованный метод набирает популярность во всём мире, обещая улучшение физической формы, нормализацию давления и укрепление мышц — и всё это без единого прыжка или штанги.
Программа предельно проста:
Максимальный пульс = 220 минус ваш возраст. Если нет трекера — ориентируйтесь на усилие: при быстрой ходьбе говорить трудно, но можно.
Метод был протестирован доктором Хироши Нозе. В исследовании, опубликованном в Mayo Clinic Proceedings, участники, практиковавшие интервальную ходьбу, добились:
"Интервальная ходьба может замедлить возрастное ослабление мышц и защитить от гипертонии", — сделали вывод авторы исследования.
Метод универсален: его можно адаптировать под любой уровень. Особенно он будет полезен:
Главное — соблюдать умеренность и при наличии хронических заболеваний посоветоваться с врачом.
Интервальная ходьба не требует особой подготовки, оборудования или абонемента. Но, в отличие от обычной прогулки, она даёт настоящую кардионагрузку и ощутимый прогресс — за короткие 30 минут.
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