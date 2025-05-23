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Легально не бегать: интервальная техника ходьбы, которая даёт больше, чем беговая дорожка

1:56
Спорт

Забываем про скучные прогулки — пришла очередь японской интервальной ходьбы. Этот научно обоснованный метод набирает популярность во всём мире, обещая улучшение физической формы, нормализацию давления и укрепление мышц — и всё это без единого прыжка или штанги.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Как это работает

Программа предельно проста:

  • 3 минуты быстрой ходьбы (пульс 70-85% от максимального).
  • 3 минуты медленной ходьбы (пульс 40-50%).
  • Повторить 5 раз — всего 30 минут.

Максимальный пульс = 220 минус ваш возраст. Если нет трекера — ориентируйтесь на усилие: при быстрой ходьбе говорить трудно, но можно.

Почему это эффективно

Метод был протестирован доктором Хироши Нозе. В исследовании, опубликованном в Mayo Clinic Proceedings, участники, практиковавшие интервальную ходьбу, добились:

  • Увеличения выносливости.
  • Снижения систолического давления.
  • Укрепления мышц ног.
  • Общей сердечно-сосудистой пользы.

"Интервальная ходьба может замедлить возрастное ослабление мышц и защитить от гипертонии", — сделали вывод авторы исследования.

Для кого подойдёт

Метод универсален: его можно адаптировать под любой уровень. Особенно он будет полезен:

  • Людям старшего возраста.
  • Тем, у кого есть избыточный вес.
  • Восстанавливающимся после травм.
  • Тем, кто хочет результат без ударной нагрузки.

Главное — соблюдать умеренность и при наличии хронических заболеваний посоветоваться с врачом.

Почему стоит попробовать

Интервальная ходьба не требует особой подготовки, оборудования или абонемента. Но, в отличие от обычной прогулки, она даёт настоящую кардионагрузку и ощутимый прогресс — за короткие 30 минут.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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