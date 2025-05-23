Легально не бегать: интервальная техника ходьбы, которая даёт больше, чем беговая дорожка

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Забываем про скучные прогулки — пришла очередь японской интервальной ходьбы. Этот научно обоснованный метод набирает популярность во всём мире, обещая улучшение физической формы, нормализацию давления и укрепление мышц — и всё это без единого прыжка или штанги.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Как это работает

Программа предельно проста:

3 минуты быстрой ходьбы (пульс 70-85% от максимального).

(пульс 70-85% от максимального). 3 минуты медленной ходьбы (пульс 40-50%).

(пульс 40-50%). Повторить 5 раз — всего 30 минут.

Максимальный пульс = 220 минус ваш возраст. Если нет трекера — ориентируйтесь на усилие: при быстрой ходьбе говорить трудно, но можно.

Почему это эффективно

Метод был протестирован доктором Хироши Нозе. В исследовании, опубликованном в Mayo Clinic Proceedings, участники, практиковавшие интервальную ходьбу, добились:

Увеличения выносливости.

Снижения систолического давления.

Укрепления мышц ног.

Общей сердечно-сосудистой пользы.

"Интервальная ходьба может замедлить возрастное ослабление мышц и защитить от гипертонии", — сделали вывод авторы исследования.

Для кого подойдёт

Метод универсален: его можно адаптировать под любой уровень. Особенно он будет полезен:

Людям старшего возраста.

Тем, у кого есть избыточный вес.

Восстанавливающимся после травм.

Тем, кто хочет результат без ударной нагрузки.

Главное — соблюдать умеренность и при наличии хронических заболеваний посоветоваться с врачом.

Почему стоит попробовать

Интервальная ходьба не требует особой подготовки, оборудования или абонемента. Но, в отличие от обычной прогулки, она даёт настоящую кардионагрузку и ощутимый прогресс — за короткие 30 минут.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

