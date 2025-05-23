Секрет силы за 20 минут: программа, которую делает сам Арнольд Шварценеггер

Если вы думаете, что тренировки по 2 часа в день — единственный путь к телу мечты, у Арнольда Шварценеггера для вас есть другой ответ. Его 20-минутная программа — это сжатая и эффективная схема, которая прорабатывает всё тело и подходит даже для тех, кто вечно занят.
"Сегодня важна не только сила, но и разумный подход", — говорит Арнольд в своей рассылке Pump Club.
Вместо изматывающих сессий — последовательность, техника и чёткая структура.
Выполняйте 6 упражнений подряд, отдыхая между кругами 60-90 секунд. Нужно пройти 3 раунда. Всё - за 20 минут.
Классика: акцент на ягодицы и квадрицепсы.
Работает спина, кора и плечи.
Отличное упражнение для задней поверхности бедра и поясницы.
Прорабатывает плечи и трицепсы.
Укрепляет косые мышцы живота и стабилизаторы.
Функциональная прокачка всего тела: плечи, пресс, бёдра.
"Форма важнее веса. Сосредоточьтесь на правильной технике — и вы удивитесь, насколько сложной может быть 20-минутная тренировка", — говорится в рекомендациях к программе.
Для всех, у кого нет времени, но есть желание. Минимум оборудования — максимум результата. И главное: при высокой интенсивности — это тренировка, которую реально завершить. И при этом не чувствовать себя "выжатым", как после марафона.
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер - американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
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