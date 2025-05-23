Верни силу привычными движениями: как простая схема возвращает форму

3:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Калистеника возвращается — и на этот раз всерьёз. Отжимания, подтягивания, планки и приседания снова в центре внимания: простые на первый взгляд упражнения с собственным весом позволяют построить не только форму, но и уверенность в теле. Особенно когда нет времени на спортзал или доступа к оборудованию.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина занимается спортом

"Это способ тренироваться где угодно и когда угодно — дома, в парке, в отеле", — говорит тренер Кирк Майерс, который работает с Тейлор Свифт и Томом Холландом.

А для тех, кто много путешествует или работает на удалёнке, это настоящая находка.

В чём сила калистеники

В отличие от тренажёров, калистеника делает акцент на функциональности. Такие упражнения одновременно развивают баланс, силу, гибкость и координацию, не перегружая суставы. Они хорошо встраиваются в бег, силовые и игровые виды спорта.

"Если вы выполняете движения с контролем, меняете темп и форму — вы развиваете мышцы не хуже, чем с отягощениями", — объясняет директор по обучению в Pvolve Даниэль Коулман.

Например, отжимания с паузой или хлопком между повторениями активируют больше мышечных волокон, чем обычные.

Прогресс без гантелей

Хотите нарастить мышечную массу? Подход в калистенике — не вес, а приближение к отказу. Когда мышцы больше не могут выполнять упражнение — это и есть точка роста. При этом для усложнения тренировки можно:

Замедлить фазу опускания (например, 4 секунды вниз),

Добавить нестандартные вариации (алмазные, плиометрические отжимания),

Изменить опору (работать с одной ногой или рукой).

"Если вы делаете одно и то же упражнение, тело адаптируется. Но если вы варьируете форму, прогресс продолжается", — говорит Кеони Худоба из Barry's Bootcamp.

Не забывайте про восстановление

Идеальный режим — от 2 до 4 тренировок в неделю, с обязательным отдыхом. Бессонные ночи, стресс и недоедание сведут на нет любые усилия. Так что отдых, питание и сон — это часть тренировочного процесса, а не бонус.

Результат — не только мышцы

Калистеника активно прокачивает корпус, улучшает осанку, снижает уровень стресса и увеличивает самооценку. А благодаря доступности и свободе от оборудования, она помогает выработать привычку заниматься регулярно — а значит, добиться устойчивого результата.

"Вместо того чтобы гнаться за быстрым прогрессом, вы получаете дисциплину, которая работает в долгую", — подводит итог профессор кинезиологии ДжонМерсер.

Главное — не останавливаться

Калистеника даёт не только силу, но и свободу: вы тренируетесь где угодно, когда угодно и так, как удобно именно вам. Это не временное решение, а способ выстроить прочную основу — физическую и ментальную. Неважно, с чего вы начинаете: регулярность, контроль и внимание к себе принесут результат. Главное — продолжать двигаться, шаг за шагом укрепляя тело и привычку быть в форме.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

