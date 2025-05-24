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Диманическая разминка разгоняет усталость и улучшает результат — но почти никто о ней не знает

2:03
Спорт

Большинство людей пропускают разминку. Вроде бы мелочь — нет времени, не до того. Но именно она способна не только улучшить эффективность тренировки, но и защитить вас от травм. Особенно, если речь идёт о динамической разминке — мощном инструменте, который совмещает растяжку и подготовку тела к физической активности.

Девушка выполняет упражнение выпады
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет упражнение выпады

Что такое динамическая разминка

Это серия движений, которая выполняется перед тренировкой. В отличие от статической растяжки, здесь важна активность: движения направлены на разогрев мышц, повышение гибкости и подвижности, улучшение кровотока. Всё тело включается в работу — и вы выходите на тренировку уже "в боевом режиме".

При правильном выполнении динамическая разминка помогает всему телу подготовиться к интенсивным нагрузкам и избежать усталости

Как её правильно делать

Вот несколько простых правил:

  • Проводите разминку всегда. Даже если планируете короткую тренировку. Разогрев мышц улучшает насыщение кислородом и предотвращает перегрузки.
  • Темп — умеренный. Не рвитесь сразу в бой. Начинайте с лёгких движений и постепенно наращивайте интенсивность.
  • Время — от 10 до 20 минут. Этого достаточно. Главное — не затягивать и начинать основную тренировку максимум через 15 минут.
  • Последовательность важна. Начинайте с мягких упражнений (махи, круговые движения), а завершайте более резкими: прыжки, бег с высоким подниманием коленей, спринт.
  • Подключайте всё тело. Комбинируйте движения. Например, выпады с поворотом корпуса или наклоном — и ноги, и спина работают вместе.

Учитывайте вид активности

Разминка для бегуна и теннисиста — это не одно и то же. Подбирайте движения под вид спорта. Пробуйте разные варианты, адаптируйте под себя и слушайте своё тело.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки.

Стре́тчинг (от англ. stretching — "растягивание") — комплекс упражнений и методов, направленных на улучшение гибкости, развития качественной подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны независимо от возраста и степени развития гибкости.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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