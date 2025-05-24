Диманическая разминка разгоняет усталость и улучшает результат — но почти никто о ней не знает

Большинство людей пропускают разминку. Вроде бы мелочь — нет времени, не до того. Но именно она способна не только улучшить эффективность тренировки, но и защитить вас от травм. Особенно, если речь идёт о динамической разминке — мощном инструменте, который совмещает растяжку и подготовку тела к физической активности.
Это серия движений, которая выполняется перед тренировкой. В отличие от статической растяжки, здесь важна активность: движения направлены на разогрев мышц, повышение гибкости и подвижности, улучшение кровотока. Всё тело включается в работу — и вы выходите на тренировку уже "в боевом режиме".
При правильном выполнении динамическая разминка помогает всему телу подготовиться к интенсивным нагрузкам и избежать усталости
Вот несколько простых правил:
Разминка для бегуна и теннисиста — это не одно и то же. Подбирайте движения под вид спорта. Пробуйте разные варианты, адаптируйте под себя и слушайте своё тело.
Разми́нка — вводная часть тренировки.
Стре́тчинг (от англ. stretching — "растягивание") — комплекс упражнений и методов, направленных на улучшение гибкости, развития качественной подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны независимо от возраста и степени развития гибкости.
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