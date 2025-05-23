Тренер Педро Паскаля раскрыл его секретную тренировку без оборудования — и она доступна каждому

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Известный тренер голливудских знаменитостей Дэвид Хиггинс рассказал, как поддерживает в отличной форме Педро Паскаля — актёра, чья физическая подготовка не раз вызывала восхищение у поклонников.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Педро Паскаль

Подход оказался удивительно доступным и простым: никакого оборудования, никаких гантелей и машин — только собственный вес, последовательность и фокус на функциональность.

Главные приоритеты: пресс, мобильность и контроль над телом

По словам Хиггинса, акцент в тренировочном процессе Паскаля сделан на проработку мышц кора и развитие подвижности. Звезда работает над выносливостью, стабильностью и общей координацией. В основу программы легли принципы калистеники — системы упражнений с собственным весом, ориентированной на естественные движения тела.

Программа тренировки: 5 упражнений по 5 кругов

Комплекс, по которому тренируется Паскаль, выглядит следующим образом:

"Альпинист" (динамичное упражнение на пресс и плечи);

"Пловец" (движения на полу, имитирующие плавание — для спины и поясницы);

Болгарские сплит-приседания (упражнение на ноги и равновесие);

Отжимания (классика для груди и трицепсов);

Планка (статическая работа корпуса и мышц-стабилизаторов).

Каждое из упражнений выполняется в течение одной минуты, а весь круг повторяется пять раз. Такой формат сочетает в себе кардио-нагрузку, укрепление мышц и развитие выносливости.

Что это даёт — и почему вы тоже можете попробовать

Тренировка, по словам тренера, позволяет не только держать тело в форме, но и развивать устойчивость и гибкость — ключевые качества для актёра, регулярно работающего на съёмках с боевыми сценами и сложными трюками.

Хиггинс подчёркивает, что подобный подход подойдёт и тем, кто тренируется дома. Всё, что вам нужно — немного свободного места, таймер и решимость, пишет Men Today.

Уточнения

Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль — чилийско-американский актёр. Паскаль стал известен благодаря роли Оберина Мартелла в четвёртом сезоне фэнтезийного сериала «Игра престолов» (2014) и Хавьера Пенья в криминальном сериале «Нарко» (2015—2017).

