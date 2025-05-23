Тренер Педро Паскаля раскрыл его секретную тренировку без оборудования — и она доступна каждому

Известный тренер голливудских знаменитостей Дэвид Хиггинс рассказал, как поддерживает в отличной форме Педро Паскаля — актёра, чья физическая подготовка не раз вызывала восхищение у поклонников.
Подход оказался удивительно доступным и простым: никакого оборудования, никаких гантелей и машин — только собственный вес, последовательность и фокус на функциональность.
По словам Хиггинса, акцент в тренировочном процессе Паскаля сделан на проработку мышц кора и развитие подвижности. Звезда работает над выносливостью, стабильностью и общей координацией. В основу программы легли принципы калистеники — системы упражнений с собственным весом, ориентированной на естественные движения тела.
Комплекс, по которому тренируется Паскаль, выглядит следующим образом:
Каждое из упражнений выполняется в течение одной минуты, а весь круг повторяется пять раз. Такой формат сочетает в себе кардио-нагрузку, укрепление мышц и развитие выносливости.
Тренировка, по словам тренера, позволяет не только держать тело в форме, но и развивать устойчивость и гибкость — ключевые качества для актёра, регулярно работающего на съёмках с боевыми сценами и сложными трюками.
Хиггинс подчёркивает, что подобный подход подойдёт и тем, кто тренируется дома. Всё, что вам нужно — немного свободного места, таймер и решимость, пишет Men Today.
Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль — чилийско-американский актёр. Паскаль стал известен благодаря роли Оберина Мартелла в четвёртом сезоне фэнтезийного сериала «Игра престолов» (2014) и Хавьера Пенья в криминальном сериале «Нарко» (2015—2017).
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