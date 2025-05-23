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О чём молчат врачи: та самая мышца, которая портит вам жизнь — и вы даже не знаете, где она

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Тазовое дно — это группа мышц, расположенных в основании таза. Именно они поддерживают жизненно важные органы: кишечник, мочевой пузырь, а у женщин — ещё и матку. От их состояния напрямую зависит здоровье спины, контроль над мочеиспусканием и даже качество интимной жизни.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

Тем не менее, подавляющее большинство людей либо не знают о его существовании, либо имеют о нём крайне искажённое представление.

По словам специалистов в области урогинекологии, людей попросту не обучают, как функционирует эта система. Образовательные пробелы огромны: многие пациенты узнают о своём тазовом дне только после того, как сталкиваются с серьёзными проблемами — недержанием, болями, дискомфортом или сексуальной дисфункцией.

Проблема не женская — и не возрастная

Одно из самых устойчивых заблуждений — что расстройства тазового дна касаются исключительно женщин после родов или в период менопаузы. Однако врачи подчёркивают: эта зона есть у каждого, включая мужчин и детей. У мужчин проблемы могут проявляться в виде боли, запоров, недержания или даже пролапса прямой кишки — особенно при хроническом напряжении.

Дополнительный фактор риска — стресс. Эмоциональное напряжение способно сказываться на состоянии тазового дна, точно так же, как и физическая перегрузка. По наблюдениям урогинекологов, многие пациенты буквально "зажимают" эмоции в мышцах таза, даже не осознавая этого.

Это не "нормально" — даже если распространено

С возрастом определённые симптомы — от недержания до боли во время интимной близости — кажутся "естественными". Женщины часто говорят: "Это у всех после родов", или "С возрастом так бывает". Однако специалисты подчёркивают: высокая распространённость не делает проблему нормальной. Это всё ещё медицинское состояние, которое требует внимания и может быть успешно скорректировано.

Вы сами должны задать вопрос — иначе вам не помогут

Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие диагностики. Врачи редко спрашивают о симптомах, связанных с тазовым дном, особенно если пациент сам не поднимает эту тему. И даже если обратиться к терапевту, велика вероятность, что он не будет знать, к какому специалисту направить.

Проблема в том, что системы организма работают совместно, а медицинская практика — разрозненно. Матку обследует один врач, мочевой пузырь — другой, а кишечник — третий. Между тем, мышцы тазового дна проходят сквозь все эти зоны. И только урогинекологи обладают необходимой специализацией, чтобы видеть полную картину.

Метод Кегеля — не панацея

Многие слышали об упражнениях Кегеля как о волшебном решении всех проблем. Однако врачи предупреждают: это не универсальный метод. В некоторых случаях Кегель может не просто не помочь, а усугубить ситуацию, пишет The Guardian.

Если мышцы уже перенапряжены, попытка усилить их сокращение приведёт к ухудшению симптомов. Вместо силовых упражнений требуются расслабляющие практики: дыхательные техники, мягкая йога, растяжка, массаж. Важно понимать: подход должен быть строго индивидуален. Самолечение здесь недопустимо.

Уточнения

Упражнения Кегеля — упражнения, направленные на развитие мышц промежности. Укрепление и тренировка этих мышц помогает при профилактике и лечении заболеваний мочеполовых органов (например, недержание мочи, простатит) и прямой кишки (геморрой, недержание кала и другие), при регуляции половых функций. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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