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Всего лишь 15 или даже 5 минут: простые привычки, чтобы стать активнее даже в самый загруженный день

2:43
Спорт

Отсутствие свободного времени — это не оправдание для малоподвижного образа жизни. Эксперты по здоровому образу жизни утверждают, что даже небольшие ежедневные привычки могут значительно повысить вашу активность и улучшить самочувствие. Не обязательно выполнять сложные упражнения или следовать жесткому графику — достаточно найти занятия, которые помогут вам выйти из состояния бездействия.

Ходьба по лестнице
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Ходьба по лестнице

Физическая активность не ограничивается только спортом. Даже такие простые действия, как ходьба в течение 15 минут, подъем по лестнице вместо лифта или растяжка мышц на 5 минут между задачами, могут принести пользу вашему здоровью. Цель — просто двигаться и поддерживать тело в тонусе, не обязательно заниматься спортом в традиционном понимании, уверяет vanitatis.elconfidencial.com.

Если у вас мало времени, попробуйте экспресс-программы, которые не требуют специального оборудования. Например, начните утро с 5-минутной разминки суставов, чтобы разогреть мышцы. В течение дня найдите возможность для быстрой ходьбы или легкой растяжки. Вечером можно сделать несколько упражнений, чтобы расслабиться и улучшить качество сна.

Эти активности не заменяют полноценные тренировки, но помогают поддерживать общий тонус организма и улучшают работу мозга, даже если у вас нет времени на регулярные занятия спортом.

Питание для активности

Не менее важно, что вы едите. Качественный белок помогает поддерживать мышечный тонус. Он содержится в яйцах, натуральном йогурте, бобовых и рыбе. Антиоксиданты и клетчатка из фруктов и овощей поддерживают здоровье. Полезные жиры из авокадо, орехов и оливкового масла улучшают работу организма. Гидратация также важна для правильной работы всех систем.

Польза для здоровья и настроения

Регулярные движения положительно влияют на ваше самочувствие. Они снижают уровень стресса, улучшают настроение и укрепляют иммунную систему. Физическая активность помогает регулировать сон, контролировать аппетит и поддерживать нормальный уровень глюкозы и артериального давления.

Чтобы быть активным, не нужно следовать строгим программам. Главное — интегрировать движение в повседневную жизнь, адаптируя его под свой ритм и возможности. Это может быть что угодно: прогулка на свежем воздухе, разминка на рабочем месте или растяжка перед сном. Главное — двигаться и не забывать о своем здоровье.

Уточнения

Ле́стница (праслав *lěstvica, от *lězti; однокоренное — рус. лезть) — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. 

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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