Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60

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Долгое время считалось, что 10 000 шагов в день — это оптимальный показатель для поддержания здоровья. Однако научных подтверждений этой цифры нет. Тем не менее, движение действительно важно для здоровья, и любая дополнительная активность полезна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилая женщина

Ходьба — простое и доступное упражнение, которое помогает поддерживать форму, снижать вес и улучшать самочувствие. Для людей старше 60 лет постепенное увеличение количества шагов может стать эффективным способом оставаться активными.

Недавние исследования показывают, что для здоровья достаточно проходить 7 000-8 000 шагов в день. Это примерно 6,4-7 километров. Такая нагрузка помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность преждевременной смерти.

Важно помнить, что не нужно сразу стремиться к большим результатам. Начинать можно с небольших шагов: даже 500 дополнительных шагов в день принесут пользу. Быстрая ходьба также полезна для здоровья сердца и общего самочувствия, пишет vanitatis.elconfidencial.com.

Таким образом, для поддержания здоровья после 60 лет важно быть активным в меру своих возможностей. Каждый дополнительный шаг и увеличение скорости ходьбы — это вклад в ваше здоровье и профилактику болезней.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



