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Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая

2:27
Спорт

Никакого спортзала, оборудования и долгих марафонов. Только вы, коврик и 15 минут в день — и уже через пару недель вы почувствуете, как тело оживает. Персональный тренер Сильвия предложила простую, но эффективную схему из 5 упражнений, которую можно делать дома даже без спортивной подготовки. Главное — выполнять всё осознанно и регулярно.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка

Что вас ждет

Это не магическая программа "минус 10 см за 3 дня". Но результат будет: тонус, подтянутость, ощущение лёгкости и контроль над телом. Заниматься можно утром или вечером, последовательность — два круга по 5 упражнений. Всё делается с собственным весом, без прыжков и нагрузки на суставы.

Комплекс упражнений

Глубокий присед

  • Ноги шире плеч, руки перед собой, опускаемся, будто хотим сесть. Важный момент — подъём.

"Напрягите ягодицы, будто хотите застегнуть невидимую молнию", — советует Сильвия.

Ягодичный мостик

  • Лёжа на спине, ноги согнуты. Поднимите таз до прямой линии от плеч до колен и сожмите ягодицы.

"Держите напряжение, будто удерживаете монету", — подсказывает тренер.

Статические выпады

  • Шаг вперёд, корпус ровный, движение строго вверх-вниз. "Вы между двумя стеклянными панелями", — напоминает Сильвия.

Задние толчки

  • На четвереньках, поочерёдно поднимайте согнутую ногу вверх.
"Забудьте про высоту — почувствуйте мышцу", — говорит тренер.

Присед сумо с удержанием

  • Широкая стойка, носки наружу. Внизу задержитесь на 30 секунд, добавьте подпрыгивания. Это финальный акцент на внутреннюю часть бедра.

Что почувствуете через 2 недели

Вы не станете другим человеком, но начнёте себя иначе ощущать: сильнее, легче, увереннее.

"Меняется не столько тело, сколько восприятие", — говорит Сильвия.

А это уже мощный шаг к более активной и здоровой версии себя.

А если есть пара лишних минут

Разминка и растяжка в начале и в конце добавят пользы. Например, марш на месте, круги руками или мягкие приседания для "включения" тела. А после — растяжка бёдер и ягодиц, чтобы помочь мышцам восстановиться.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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